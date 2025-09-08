Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Ветеран ЦСКА назвал главного соперника сборной России осенью

Экс-футболист Пономарев: главным соперником сборной России осенью будет Чили

Хосе Фуэнсалида, Гари Медель, Жан Босежур, Марсело Диас, Артуро Видаль (Чили) после окончания финального матча Хосе Фуэнсалида, Гари Медель, Жан Босежур, Марсело Диас, Артуро Видаль (Чили) после окончания финального матча Фото: Владимир Песня /РИА Новости

Сборная Чили станет самым главным соперником национальной команды России этой осенью, заявил NEWS.ru экс-нападающий московского ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев. Он отметил, что этот коллектив всегда оставлял у него неплохое впечатление.

Чилийцы всегда неплохое впечатление у меня оставляли. Раз смогли выиграть у Катара, значит, что-то проблестнуло. Посмотрим теперь, — заявил Пономарев.

Этой осенью сборная России проведет еще четыре товарищеских поединка. В октябре команда Валерия Карпина сыграет 10-го числа с Ираном, а 14-го — с Боливией. На ноябрь запланированы встречи с Перу (12-го) и Чили (15-го).

Российская сборная одержала победу над командой Катара в гостевом товарищеском матче со счетом 4:1. Встреча прошла на стадионе «Аль-Садд» в Эр-Райяне.

Александр Головин открыл счет на 33-й минуте, после чего голы последовательно забили Матвей Кисляк, Иван Сергеев и Алексей Миранчук. У команды Катара единственный гол забил Акрам Афиф на 62-й минуте.

Ранее экс-игрок московского «Динамо» Дмитрий Булыкин заявил, что национальная команда не должна являться местом для экспериментов. Он также отметил, что в сборную России должны попадать только те, кто выступает стабильно и давно показывает высочайший уровень.

