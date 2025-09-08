Ветеран ЦСКА назвал главного соперника сборной России осенью

Сборная Чили станет самым главным соперником национальной команды России этой осенью, заявил NEWS.ru экс-нападающий московского ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев. Он отметил, что этот коллектив всегда оставлял у него неплохое впечатление.

Чилийцы всегда неплохое впечатление у меня оставляли. Раз смогли выиграть у Катара, значит, что-то проблестнуло. Посмотрим теперь, — заявил Пономарев.

Этой осенью сборная России проведет еще четыре товарищеских поединка. В октябре команда Валерия Карпина сыграет 10-го числа с Ираном, а 14-го — с Боливией. На ноябрь запланированы встречи с Перу (12-го) и Чили (15-го).

Российская сборная одержала победу над командой Катара в гостевом товарищеском матче со счетом 4:1. Встреча прошла на стадионе «Аль-Садд» в Эр-Райяне.

Александр Головин открыл счет на 33-й минуте, после чего голы последовательно забили Матвей Кисляк, Иван Сергеев и Алексей Миранчук. У команды Катара единственный гол забил Акрам Афиф на 62-й минуте.

Ранее экс-игрок московского «Динамо» Дмитрий Булыкин заявил, что национальная команда не должна являться местом для экспериментов. Он также отметил, что в сборную России должны попадать только те, кто выступает стабильно и давно показывает высочайший уровень.