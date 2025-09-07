Альмахди Али Мухтар (Катар) и Александр Головин (Россия) в товарищеском матче по футболу между командами национальной сборной Катара и национальной сборной России

Стал известен результат встречи футбольных сборных России и Катара Сборная России со счетом 4:1 обошла команду Катара в товарищеском матче

Российская сборная одержала победу над командой Катара в гостевом товарищеском матче со счетом 4:1, передает «Чемпионат». Встреча прошла на стадионе «Аль-Садд» в Эр-Райяне.

Александр Головин открыл счет на 33-й минуте, затем Матвей Кисляк удвоил преимущество на 35-й. Иван Сергеев довел разницу до трех очков на 45-й минуте, а Алексей Миранчук установил окончательный счет на 69-й. У команды Катара единственный гол забил Акрам Афиф на 62-й минуте. Сборная России находится на 35-й позиции в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), в то время как Катар занимает 53-е место.

Ранее тренер Ринат Билялетдинов заявил, что сборная России по футболу находится в уникальной ситуации, из которой можно извлечь пользу. По его мнению, матч с Иорданией оказался удачным, а решение дать возможность поиграть всем игрокам — верным. Билялетдинов подчеркнул, что важно воспринимать такие матчи как тренировки и возможность для игроков получить игровое время.

До этого бывший футболист Максим Деменко заявил, что полузащитник «Спартака» Наиль Умяров заслуживает вызова в сборную России. По мнению Деменко, причины, по которым Умяров до сих пор не вызван в национальную команду под руководством Валерия Карпина, непонятны.