Булыкин призвал Карпина не экспериментировать в сборной России

Сборная России по футболу не должна быть местом для экспериментов, заявил NEWS.ru экс-игрок московского «Динамо» Дмитрий Булыкин. Он также отметил, что в национальную команду должны попадать только те, кто давно показывает высокий уровень.

Хотелось бы, чтобы была команда, в которую просто так, проявив себя хорошо в паре матчей, не попасть. В сборную должны попадать люди, которые долгое время показывают себя на высоком уровне, а не получать приглашение авансом. Чтобы национальная команда оставалась для футболистов тем, для попадания куда нужно потрудиться, чтобы не было экспериментов. Фамилии, наверное, назвать можно, но не стану: пусть игроки услышат их от Карпина, — сказал Булыкин.

Российская сборная одержала победу над командой Катара в гостевом товарищеском матче со счетом 4:1. Встреча прошла на стадионе «Аль-Садд» в Эр-Райяне.

Александр Головин открыл счет на 33-й минуте, после чего голы последовательно забили Матвей Кисляк, Иван Сергеев и Алексей Миранчук. У команды Катара единственный гол забил Акрам Афиф на 62-й минуте.