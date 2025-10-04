Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 октября 2025 в 16:22

Бывший тесть Кокорина попался на вымогательстве $1 млн у Смолова

Журналист Карпов: бывший тесть Кокорина вымогал у Смолова $1 млн после драки

Федор Смолов Федор Смолов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бизнесмен Руслан Валитов, бывший тесть футболиста Александра Кокорина, вымогал $1 млн (82,2 млн рублей) у экс-форварда «Краснодара» Федора Смолова, утверждает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале. Он якобы пообещал «замять» дело о драке в кафе «Кофемания» через «связи в ФСБ».

Валитов на встрече заявил, что «может договориться» с влиятельными фигурами, чтобы уголовное преследование не началось. По совету юристов Смолов записал разговор, после чего подал заявление в полицию о вымогательстве и покушении на мошенничество.

На данный момент проводится проверка по факту его обращения. Также сообщается, что Смолов был готов увеличить сумму компенсации морального вреда, но только в рамках закона.

Ранее предприниматель Андрей Попелуха, пострадавший в драке со Смоловым, подчеркнул, что у него нет претензий к футболисту. Он уточнил, что не обращался с заявлением в правоохранительные органы и узнал о возбуждении уголовного дела из СМИ.

Между тем олимпийская чемпионка и депутат Государственной думы Светлана Журова высказала предположение, что в ситуации с конфликтом Смолова в «Кофемании» могла быть умышленная подоплека. Она обратила внимание, что информация о переломе челюсти у одного из посетителей заведения появилась со значительным опозданием.

