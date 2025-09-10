Празднование Дня города в Москве
10 сентября 2025 в 16:28

Пострадавший в драке с футболистом Смоловым высказался об уголовном деле

Пострадавший в драке со Смоловым заявил, что не имеет претензий к футболисту

Федор Смолов Федор Смолов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Предприниматель Андрей Попелуха, пострадавший в инциденте с футболистом Федором Смоловым, заявил об отсутствии претензий к спортсмену. В интервью Sport24 он отметил, что не обращался с заявлением в правоохранительные органы и узнал о возбуждении уголовного дела из средств массовой информации. У него нет претензий к спортсмену.

Вообще не в курсе, что завели уголовное дело по ситуации со Смоловым. Я еще ничего не видел, ни с чем не ознакомился. Я не подавал заявление в полицию и претензий к Федору Смолову у меня нет, — сказал пострадавший.

Ранее было возбуждено уголовное дело против Федора Смолова в связи с инцидентом в одной из московских кофеен. Спортсмену может грозить до пяти лет лишения свободы. Такое решение принято после медицинского обследования 52-летнего бизнесмена, пострадавшего в конфликте, у которого диагностировали перелом нижней челюсти и стенки глазницы.

Олимпийская чемпионка и депутат Государственной думы Светлана Журова высказала предположение, что в ситуации с конфликтом Смолова в «Кофемании» могла быть умышленная подоплека. Она обратила внимание, что информация о переломе челюсти у одного из посетителей заведения появилась со значительным опозданием.

Адвокат Сергей Жорин в комментарии для NEWS.ru заявил, что вероятность реального тюремного заключения для футболиста Федора Смолова крайне мала. По его словам, на практике по подобным делам обычно назначают штраф, обязательные работы или условный срок.

Федор Смолов
спорт
футбол
драки
