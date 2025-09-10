Подравшийся в московском кафе футболист Смолов пойдет под суд

Уголовное дело возбудили против нападающего ФК «Краснодар» Федора Смолова в связи с дракой, произошедшей в одной из московских кофеен, ему может грозить до пяти лет тюрьмы, сообщает RT. По информации издания, соответствующее решение было принято по результатам обследования пострадавшего в конфликте 52-летнего бизнесмена, у которого диагностированы перелом нижней челюсти и стенки глазницы.

По словам очевидцев, все началось с того, что Смолов вместе с компанией спрашивали посетителей, за какие футбольные клубы они болеют. В какой-то момент началась словесная перепалка, а взаимные оскорбления переросли в драку. Чтобы загладить последствия случившегося, спортсмен предложил оплатить счета всех присутствующих в заведении, но его предложение было встречено отказом.

Ранее олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова допустила, что в ситуации с конфликтом Смолова в «Кофемании» могла быть умышленная подоплека. Она подчеркнула, что информация о переломе челюсти у одного из посетителей заведения появилась с большим опозданием.

До этого Смолов принес публичные извинения за участие в конфликте. Он признал свое недопустимое поведение и выразил сожаление перед всеми свидетелями инцидента. Нападающий отметил, что драться и распускать руки в цивилизованном обществе ни в коем случае нельзя.