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06 июля 2025 в 17:59

Футболист Смолов признал вину и извинился за драку в московском кафе

Федор Смолов Федор Смолов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Футболист Федор Смолов принес публичные извинения за участие в конфликте, произошедшем в кафе «Кофемания» в центре Москвы, на своей странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена). Он признал свое недопустимое поведение и выразил сожаление перед всеми свидетелями инцидента.

Я хотел бы извиниться перед теми, кто стал свидетелем моего непозволительного поведения в то утро. Драться и распускать руки в цивилизованном обществе ни в коем случае нельзя. <…> Только с благими намерениями пытался урегулировать возможные доставленные неудобства нашей компанией в то утро, но, к сожалению, наткнулся на хамство и нецензурную брань, — уточнил спортсмен.

В свою очередь столичная полиция по итогам проверки отказалась возбуждать уголовное дело. В ГУ МВД пояснили, что отказ связан с истечением установленных сроков рассмотрения материалов, а также с невозможностью оперативно собрать доказательства и установить все обстоятельства конфликта.

Смолов оказался в центре скандала после драки в московском кафе «Кофемания» на Большой Никитской. На следующий день после расторжения контракта с «Краснодаром» футболист вступил в конфликт с двумя посетителями, которые, предположительно, задели его комментариями о карьере. В результате потасовки пострадали оба оппонента.

Позднее Смолов подал заявление в полицию, обвинив неизвестных в вымогательстве 20 млн рублей и покушении на мошенничество в особо крупном размере. Сам футболист подтвердил факт обращения в правоохранительные органы.

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