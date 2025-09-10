Адвокат раскрыл, какое наказание реально грозит Смолову

Вероятность реального тюремного заключения для футболиста Федора Смолова является крайне низкой, заявил NEWS.ru адвокат Сергей Жорин. Он отметил, что на практике в подобных делах обычно назначают штраф, общественные работы или условный срок.

По статье «умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью» действительно предусмотрено наказание до трех лет лишения свободы, однако на практике в подобных делах при признании вины и возмещении ущерба обычно назначают штраф, обязательные работы или условный срок. Вероятность реального тюремного заключения крайне низкая. Для карьеры спортсмена это скорее репутационный удар, — заявил Жорин.

Ранее против Смолова было возбуждено уголовное дело из-за драки в московской кофейне. По данным издания, футболисту грозит до пяти лет лишения свободы. Решение о деле приняли после медицинского обследования 52-летнего бизнесмена, у которого выявили перелом нижней челюсти и стенки глазницы.

Кроме того, в московскую клинику блогера Карины Смоловой, жены участвовавшего в драке футболиста, проник неизвестный мужчина. Инцидент произошел около трех часов ночи: мужчина был босой, в полотенце и косынке, с кистью в руках, а Смолова назвала его «привидением».