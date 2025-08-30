День знаний — 2025
30 августа 2025 в 19:23

В клинику жены экс-нападающего сборной России ворвалось «привидение»

В столичную клинику Карины Смоловой ворвался неизвестный с акварельной кистью

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В столичную клинику блогера Карины Смоловой, жены экс-нападающего сборной России Федора Смолова, проник неизвестный мужчина, об этом сама девушка написала в своем Telegram-канале. Инцидент произошел около трех часов ночи — нарушитель босиком, в полотенце и косынке, с кистью в руках проник в помещение, Смолова назвала его «привидением».

В пятницу в три часа ночи человек взломал дверь в нашу клинику. Он был босиком в одном полотенце на поясе, в косынке на голове и с акварельной кистью в руках, — написала блогер.

По словам Смоловой, в течение трех часов нарушитель хаотично перемещался по салону, разбрасывал документы, дергал шторы и даже спал. Около семи утра неизвестный покинул клинику, завернувшись в портьеру, оставив на месте кисть марки «Малевич».

В настоящее время мотивы действий злоумышленника выясняют правоохранительные органы. Несмотря на произошедшее, работу клиники удалось восстановить в короткие сроки.

Ранее победительница первого сезона шоу «Холостяк» Олеся Ермакова рассказала, что ее ограбили в районе Патриарших прудов. Злоумышленники похитили ее покупки на общую сумму в 200 тысяч рублей.
