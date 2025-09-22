Известный российский футболист попал в «расстрельный» список Украины

Известный российский футболист Артем Дзюба попал в базу данных украинского сайта «Миротворец». Информация о включении спортсмена появилась на самом ресурсе, на сайте футболиста обвиняют в информационной поддержке СВО.

В базу украинского сайта неоднократно вносили сведения о российских знаменитостях. Кроме того, ресурс известен своими скандальными размещениями персональных данных несовершеннолетних.

Сам Дзюба является рекордсменом по количеству забитых голов среди российских футболистов (244 мяча) и в сборной России (31 гол). В настоящее время форвард выступает за тольяттинский «Акрон». Наибольших успехов в карьере он достиг в петербургском «Зените», где стал четырехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка страны и четырехкратным победителем Суперкубка.

Ранее сообщалось, что олимпийский чемпион капитан хоккейного клуба ЦСКА Никита Нестеров был внесен в базу данных украинского ресурса «Миротворец». Реакция самого спортсмена или представителей команды на включение в базу пока неизвестна.

До этого в «расстрельный» список Украины попали четверо детей 6, 8 и 12 лет. В разные годы несовершеннолетние ездили с родителями в ДНР и ЛНР. В этом якобы увидели нарушение территориальной целостности страны.