Российский хоккеист попал в базу «Миротворца»

Олимпийский чемпион капитан хоккейного клуба ЦСКА Никита Нестеров внесен в базу данных украинского ресурса «Миротворец», передает ТАСС. Реакция самого спортсмена или представителей команды на включение в базу пока неизвестна.

Экстремистский сайт «Миротворец», созданный в 2014 году, нелегально собирает и публикует личные данные людей, посещавших Крым и Донбасс или критикующих украинские власти.

Нестеров выступает за ЦСКА с 2021 года, является трехкратным обладателем Кубка Гагарина и олимпийским чемпионом 2018 года в составе сборной России. Защитник играл в клубах НХЛ «Тампа Бэй Лайтнинг», «Монреаль Канадиенс» и «Калгари Флэймз».

Ранее сообщалось, что фигуристка Алина Загитова также попала в базу «Миротворца». Предположительно, двукратную олимпийскую чемпионку внесли в список из-за участия в фестивале «Таврида.Арт» в 2021 году.

Помимо спортсменов и звезд в «расстрельный» список Украины попали четверо детей 6, 8 и 12 лет. В разные годы несовершеннолетние ездили с родителями в ДНР и ЛНР. В этом якобы увидели нарушение территориальной целостности страны.