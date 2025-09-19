«Какое-то безумие»: Фетисов о включении капитана ЦСКА в базу «Миротворца» Фетисов счел безумием включение Нестерова в базу «Миротворца»

Включение капитана хоккейной сборной ЦСКА Никиты Нестерова в базу данных украинского ресурса «Миротворец» является безумием, заявил ТАСС бывший защитник и капитан ЦСКА с 1982 по 1989 год Вячеслав Фетисов. Сайт, где нелегально собраны данные известных людей с негативной оценкой, существует с 2014 года.

Его включили, может, потому что он капитан ЦСКА. Это какое-то безумие уже идет, — подчеркнул Фетисов.

Отмечается, что Нестеров выступает за ЦСКА с 2021 года, является трехкратным обладателем Кубка Гагарина и олимпийским чемпионом 2018 года в составе сборной России. Защитник играл в клубах НХЛ «Тампа Бэй Лайтнинг», «Монреаль Канадиенс» и «Калгари Флэймз».

Ранее сообщалось, что фигуристка Алина Загитова также попала в базу «Миротворца». Предположительно, двукратную олимпийскую чемпионку внесли в список из-за участия в фестивале «Таврида.Арт» в 2021 году.

До этого стало известно, что в «Миротворец» внесли российского режиссера Жору Крыжовникова (настоящее имя — Андрей Першин). Согласно информации ресурса, основанием стало нарушение им госграницы Украины и «незаконная коммерческая деятельность в Крыму».