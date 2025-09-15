Четверо детей 6, 8 и 12 лет попали в базу украинского сайта «Миротворец». Отмечается, что в разные годы несовершеннолетние ездили с родителями в ДНР и ЛНР. На Украине детей обвинили в якобы нарушении территориальной целостности страны.

Ранее в базу сайта «Миротворец» попала шестилетняя девочка из России. Причиной стало «сознательное нарушение госграницы Украины». Девочка родилась 9 июля 2019 года.

Кроме того, в базу «Миротворца» попал 14-летний сын российского офицера, участвующего в СВО. Такое решение связано с публичной поддержкой подростком спецоперации. В базе сайта указаны личные данные ребенка, а также сведения о его семье. Также в черном списке Киева оказался пятилетний ребенок из России. Его тоже обвинили в нарушении государственной границы Украины.

До этого сообщалось, что маленьких детей начали массово вносить в базу сайта «Миротворец». Это может быть связано с поездками несовершеннолетних в Донецкую Народную Республику. При этом вместе с детьми в базу «Миротворца», как правило, добавляют их родителей и других близких родственников.