Пятилетний мальчик попал в «расстрельный» список Украины Пятилетнего мальчика из России внесли в украинскую базу сайта «Миротворец»

Пятилетний ребенок из России попал в скандально известную украинскую базу сайта «Миротворец». Авторы портала опубликовали персональные данные мальчика 2020 года рождения, обвинив его в «сознательном нарушении государственной границы Украины».

Отмечается, что дети и подростки уже не раз попадали в базу «Миротворец». Сайт известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, военнослужащих из ДНР и ЛНР, а также других граждан, называя их «изменниками родины».

Ранее в базе «Миротворца» оказался российский школьник Руслан Г. На сайте указано, что 13-летний подросток обвиняется в «покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины» и «незаконном проникновении» на территорию страны.

До этого стало известно, что в «Миротворец» внесли российского режиссера Жору Крыжовникова (настоящее имя — Андрей Першин). Согласно информации ресурса, основанием стало нарушение им госграницы Украины и «незаконная коммерческая деятельность в Крыму».