Празднование Дня города в Москве
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
11 сентября 2025 в 09:27

Пятилетний мальчик попал в «расстрельный» список Украины

Пятилетнего мальчика из России внесли в украинскую базу сайта «Миротворец»

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Пятилетний ребенок из России попал в скандально известную украинскую базу сайта «Миротворец». Авторы портала опубликовали персональные данные мальчика 2020 года рождения, обвинив его в «сознательном нарушении государственной границы Украины».

Отмечается, что дети и подростки уже не раз попадали в базу «Миротворец». Сайт известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, военнослужащих из ДНР и ЛНР, а также других граждан, называя их «изменниками родины».

Ранее в базе «Миротворца» оказался российский школьник Руслан Г. На сайте указано, что 13-летний подросток обвиняется в «покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины» и «незаконном проникновении» на территорию страны.

До этого стало известно, что в «Миротворец» внесли российского режиссера Жору Крыжовникова (настоящее имя — Андрей Першин). Согласно информации ресурса, основанием стало нарушение им госграницы Украины и «незаконная коммерческая деятельность в Крыму».

Миротворец
Украина
дети
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Удар HIMARS по больнице в Донецке: как ВСУ атакуют Россию 11 сентября
«Довольно»: обложка Time стала политическим манифестом
Политолог рассказал, чем обернется для Трампа убийство активиста Кирка
В РФ возбудили первое уголовное дело о незаконном использовании сим-боксов
Сочинские таможенники задержали россиянку с браслетом за 5 млн рублей
В Европе спрогнозировали, когда закончится конфликт на Украине
Названа сумма заработка Овечкина за время «рекламного» отпуска в России
Мать и годовалый ребенок выпали из окна
Вскрылась правда о «мобилизации» военблогера до скандала с деньгами для СВО
В США приспустили флаги
Нападение собаки: инструкция по выживанию и первая помощь
В Евросоюзе потребовали отставки фон дер Ляйен
Российский танк разнес грузинских лучников ВСУ в районе Орехова
Погода сегодня, 11 сентября: тепло скоро кончится, Москва утонет в ливнях?
Косметический гигант из ЕС требует от российской таможни 900 млн рублей
Ученые заметили повышенную активность Солнца
Студент признал вину в убийстве 15-летней школьницы в Петербурге
Нарколог рассказал, как в обществе изменилось отношение к алкоголю
Экономист ответил, как новичкам избежать ошибок при инвестировании
Солнечные затмения, изменившие историю: от древности до наших дней
Дальше
Самое популярное
Бросила семена в сентябре — весной получила кружевное чудо! Многолетник-фея
Общество

Бросила семена в сентябре — весной получила кружевное чудо! Многолетник-фея

В США раскрыли, как Путин ответил на B-2 Трампа в небе над Аляской
США

В США раскрыли, как Путин ответил на B-2 Трампа в небе над Аляской

Теракт 11 сентября 2001 года: хронология событий, последствия и жертвы
США

Теракт 11 сентября 2001 года: хронология событий, последствия и жертвы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.