11 сентября 2025 в 14:08

Маленькие дети начали массово попадать в базу «Миротворца» по одной причине

Don Mash: маленьких детей вносят в базу «Миротворца» из-за поездок в ДНР

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Маленьких детей начали массово вносить в скандально известную украинскую базу сайта «Миротворец», сообщает Telegram-канал Don Mash. По его информации, причиной этого могли стать поездки несовершеннолетних в Донецкую Народную Республику.

Кто-то из детей посещал регион в возрасте одного года, кому-то на тот момент было семь лет, кто-то был старше. При этом вместе с детьми в базу «Миротворца», как правило, добавляют их родителей и других близких родственников, заметили авторы.

Ранее сообщалось, что в черном списке Киева оказался пятилетний ребенок из России. Авторы «Миротворца» опубликовали персональные данные мальчика 2020 года рождения, обвинив его в «сознательном нарушении государственной границы Украины».

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник выразил мнение, что Киев объявляет врагами даже малолетних детей, чтобы посеять ненависть на десятилетия. Дипломат назвал это стратегией, направленной на формирование у украинцев агрессии и непримиримости с самого маленького возраста. По словам Мирошника, «Миротворец» представляет собой ресурс радикалов и нацистов, которые сегодня определяют повестку на Украине.

