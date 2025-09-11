Празднование Дня города в Москве
11 сентября 2025 в 10:13

«Враги с пеленок»: раскрыта изощренная стратегия «украинского рейха»

Мирошник обвинил Киев в попытках посеять ненависть на десятилетия через детей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Киев объявляет врагами даже малолетних детей, чтобы посеять ненависть на десятилетия, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник в комментарии ТАСС. Он назвал это стратегией, направленной на формирование у украинцев агрессии и непримиримости уже с детства.

Украинские власти объявляют врагами украинского рейха уже с пеленок, — отметил Мирошник.

Дипломат объяснил, что сайт «Миротворец» представляет собой ресурс радикалов и нацистов, которые сегодня определяют повестку на Украине. По его словам, они разворачивают кампанию травли не только против военных и политиков, но и против их детей, родственников и окружения, стремясь посеять ненависть как можно глубже в сознание граждан.

Мирошник назвал это «преступной стратегией на десятилетия вперед», целью которой является посеять рознь и ненависть на многие годы. Киев, по его мнению, также пытается сформировать из Украины государство, настроенное против всего славянского мира, и сделать ее население управляемым извне.

Иначе объяснить ненависть к младенцам и маленьким детям, на которых ставится прицел, крайне сложно, — заключил посол.

Ранее в базе «Миротворца» оказался российский школьник Руслан Г. На сайте указано, что 13-летний подросток обвиняется в «покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины» и «незаконном проникновении» на территорию страны.

На сайте «Миротворец» также появилась карточка на пятилетнего ребенка из России. Авторы портала опубликовали персональные данные мальчика 2020 года рождения, обвинив его в «сознательном нарушении государственной границы Украины».

Украина
дети
Родион Мирошник
МИД РФ
Киев
