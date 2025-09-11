«Враги с пеленок»: раскрыта изощренная стратегия «украинского рейха» Мирошник обвинил Киев в попытках посеять ненависть на десятилетия через детей

Киев объявляет врагами даже малолетних детей, чтобы посеять ненависть на десятилетия, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник в комментарии ТАСС. Он назвал это стратегией, направленной на формирование у украинцев агрессии и непримиримости уже с детства.

Украинские власти объявляют врагами украинского рейха уже с пеленок, — отметил Мирошник.

Дипломат объяснил, что сайт «Миротворец» представляет собой ресурс радикалов и нацистов, которые сегодня определяют повестку на Украине. По его словам, они разворачивают кампанию травли не только против военных и политиков, но и против их детей, родственников и окружения, стремясь посеять ненависть как можно глубже в сознание граждан.

Мирошник назвал это «преступной стратегией на десятилетия вперед», целью которой является посеять рознь и ненависть на многие годы. Киев, по его мнению, также пытается сформировать из Украины государство, настроенное против всего славянского мира, и сделать ее население управляемым извне.

Иначе объяснить ненависть к младенцам и маленьким детям, на которых ставится прицел, крайне сложно, — заключил посол.

Ранее в базе «Миротворца» оказался российский школьник Руслан Г. На сайте указано, что 13-летний подросток обвиняется в «покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины» и «незаконном проникновении» на территорию страны.

На сайте «Миротворец» также появилась карточка на пятилетнего ребенка из России. Авторы портала опубликовали персональные данные мальчика 2020 года рождения, обвинив его в «сознательном нарушении государственной границы Украины».