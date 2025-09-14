Шестилетнюю россиянку объявили врагом Украины

В базу украинского сайта «Миротворец» попала шестилетняя девочка из России, передает РИА Новости. Причиной стало «сознательное нарушение госграницы Украины». Девочка родилась 9 июля 2019 года.

До этого в базу «Миротворца» попал 14-летний сын российского офицера, участвующего в СВО. Причиной этого стала публичная поддержка подростком спецоперации. В базе сайта указаны личные данные ребенка, а также сведения о его семье. Также в черном списке Киева оказался пятилетний ребенок из России. Его также обвинили в сознательном нарушении государственной границы Украины.

Ранее появилась информация, что в базу «Миротворца» начали массово вносить несовершеннолетних. Одной из возможных причин называют их поездки в Донецкую Народную Республику. Вместе с детьми в базу зачастую включают их родителей и других близких родственников.

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник не исключил, что Киев делает это с целью посеять ненависть на десятилетия. Дипломат назвал это стратегией, направленной на формирование у украинцев агрессии и непримиримости с самого маленького возраста.