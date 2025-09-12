В базу украинского «Миротворца» попал 14-летний сын офицера

В базу украинского сайта «Миротворец» попал 14-летний сын российского офицера, участвующего в СВО. Причиной этого стала публичная поддержка подростком спецоперации. В базе сайта указаны личные данные ребенка, а также сведения о его семье.

Ранее сообщалось, что маленьких детей начали массово вносить в базу сайта «Миротворец». Это может быть связано с поездками несовершеннолетних в Донецкую Народную Республику. Кто-то из детей посещал регион в возрасте одного года, кому-то на тот момент было семь лет, кто-то был старше. При этом вместе с детьми в базу «Миротворца», как правило, добавляют их родителей и других близких родственников.

До этого стало известно, что в черном списке Киева оказался пятилетний ребенок из России. Авторы «Миротворца» опубликовали персональные данные мальчика 2020 года рождения, обвинив его в «сознательном нарушении государственной границы Украины».

Кроме того, в базе «Миротворца» оказался российский школьник Руслан Г. На сайте указано, что 13-летний подросток обвиняется в «покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины» и «незаконном проникновении» на территорию страны.