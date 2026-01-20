Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
20 января 2026 в 18:39

«Подставка под микрофон» попала к украинским «киллерам» после Арестовича

Украинский журналист Шелест попал в базу «Миротворца» после эфиров с Арестовичем

Алексей Арестович Алексей Арестович Фото: Evgen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Журналиста Александра Шелеста (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) внесли в базу «Миротворца», следует из данных на сайте. В реестре его назвали «подставкой под микрофон» и указали на якобы «отрицание русской злости против Украины». Журналист неоднократно выходит в эфир с экс-советником офиса президента Украины Алексеем Арестовичем.

В карточке Шелеста перечислены его выступления и участие в медиа-проектах, которые авторы реестра сочли антиукраинскими. Указывается, что журналист участвовал в митинге в Луганске в 2014 году.

Кроме того, составители «Миротворца» обвиняют его в «антиукраинской пропаганде», «работе в интересах России» и «посягательстве на территориальную целостность Украины». Эти формулировки традиционно используются в отношении фигурантов базы.

Ранее американский журналист Кристофер Хелали назвал честью внесение в базу «Миротворца». По его словам, в писок включают тех, кто борется с «отравляющей умы бандеровской и неонацистской идеологией». Журналист добавил, что существование «Миротворца» — серьезное преступление против свободы слова, свободы самовыражения и свободы прессы.

Миротворец
журналисты
Алексей Арестович
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дерзко и сладко: картошка по-деревенски с горчицей и медом
Контракт истек: почему Алла Пугачева и Максим Галкин больше не пара
На Украине ТЦК мобилизовали мужчину вместе с дверью автомобиля
«Чудовищно!»: речь Макрона в Давосе вызвала негодование во Франции
Щи из кислой капусты, как у бабушки — рецепт, который не подведет
Мусульманин в США во время протеста поцеловал Коран с вложенным беконом
Ученые нашли точку спада энергии у людей, речь идет о «выключении» мозга
«Еще сопливый»: депутат о словах Федорова про массовое убийство военных РФ
Собчак объяснила, на кого похож Макрон в очках на форуме в Давосе
15 минут ада: мать оставила дочку в ванной, а нашла голой на улице
Производители мяса в России бьют тревогу из-за завоза китайской курицы
Датский пенсионный фонд принял неожиданное решение из-за Гренландии
Затяжные ливни и тепло до +8? Погода в Москве в начале марта: чего ждать
Гейтс провел встречу с главами энергокомпаний европейской страны
Мексиканец застрял в российском аэропорту более чем на двое суток
Ученые поймали всплеск умершей 11,3 млрд лет назад звезды
В Госдуме разнесли планы Европы бойкотировать ЧМ по футболу в США
Бузовой назвали идеальное место для поиска мужа, речь о кладбищах и рехабах
Самолет Qantas пережил сразу два инцидента в воздухе за один рейс
В России решили начать борьбу с дипфейками
Дальше
Самое популярное
Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом
Семья и жизнь

Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты
Семья и жизнь

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин
Семья и жизнь

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.