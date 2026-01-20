«Подставка под микрофон» попала к украинским «киллерам» после Арестовича Украинский журналист Шелест попал в базу «Миротворца» после эфиров с Арестовичем

Журналиста Александра Шелеста (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) внесли в базу «Миротворца», следует из данных на сайте. В реестре его назвали «подставкой под микрофон» и указали на якобы «отрицание русской злости против Украины». Журналист неоднократно выходит в эфир с экс-советником офиса президента Украины Алексеем Арестовичем.

В карточке Шелеста перечислены его выступления и участие в медиа-проектах, которые авторы реестра сочли антиукраинскими. Указывается, что журналист участвовал в митинге в Луганске в 2014 году.

Кроме того, составители «Миротворца» обвиняют его в «антиукраинской пропаганде», «работе в интересах России» и «посягательстве на территориальную целостность Украины». Эти формулировки традиционно используются в отношении фигурантов базы.

Ранее американский журналист Кристофер Хелали назвал честью внесение в базу «Миротворца». По его словам, в писок включают тех, кто борется с «отравляющей умы бандеровской и неонацистской идеологией». Журналист добавил, что существование «Миротворца» — серьезное преступление против свободы слова, свободы самовыражения и свободы прессы.