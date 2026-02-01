Зимняя Олимпиада — 2026
01 февраля 2026 в 10:37

Стало известно, сколько лет Украина сможет прожить на крупнейший транш ЕС

Украина запросила у ЕС финансовую помощь в размере $1,5 трлн

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Украина запросила у Евросоюза беспрецедентную финансовую помощь в размере $1,5 трлн (113,5 трлн рублей), сообщает РИА Новости. По словам аналитиков, эта сумма в 14 раз превышает расходы страны на год. По данным украинского Минфина, бюджет страны на 2026 год предполагает расходы в объеме 4,83 трлн гривен (8,4 трлн рублей).

Во время подготовки документа эксперты учитывали среднегодовой курс 44,7 гривны за доллар. При таком сценарии расходы бюджета составляют $108,05 млрд (8,2 трлн рублей). То есть очередной финансовый транш от Европы позволил бы властям Украины на протяжении как минимум 14 лет не тратить ни гривны на расходные статьи бюджета.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что финансовая помощь Киеву загонит в долги детей и внуков жителей страны. Политик уточнил, что не позволит взвалить бремя поддержки Украины на плечи его сограждан и не станет отправлять Киеву солдат, оружие или деньги.

До этого стало известно, что Украина 1 февраля должна выплатить Международному валютному фонду крупнейший разовый платеж за 2026 год. Так, Киеву необходимо погасить проценты по обслуживанию задолженности, а также перевести взносы за пользование средствами фонда в размере 136 млн 38,5 тыс. SDR.

Украина
Европа
финансирование
бюджеты
