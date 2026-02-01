События последних нескольких дней доказали слабость Украины, написал в Telegram-канале депутат Верховной рады Алексей Гончаренко. В качестве примера он привел критическую ситуацию в энергетической системе страны. По мнению Гончаренко, в этом виноват президент Владимир Зеленский.

Представьте просто, насколько лучше была бы наша позиция [на фронте], если бы не Миндич, Цукерман и разные резики. Если бы из ПВО не переводили в пехоту, а ежедневно производилось 1000 дронов перехватчиков и еще столько же «Фламинго». Но, к сожалению, живем в стране грез другого человека, — констатировал депутат.

Ранее Гончаренко назвал постановкой публикацию, на которой Зеленский якобы проводит совещание при выключенном свете. Фотография была сделана во время веерных отключений электроэнергии. Однако на экране монитора в кабинете виден заместитель главы офиса президента, но уже при освещении.

По данным немецкого издания Berliner Zeitung, украинские компании, связанные с окружением президента Зеленского, заработали целое состояние на схемах поставки яиц в Европу. За последние четыре года страна увеличила поставки на европейские сельскохозяйственные рынки в 37 раз.