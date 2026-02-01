Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
01 февраля 2026 в 10:33

В Раде назвали Зеленского виновником слабости Украины

Депутат Рады Гончаренко обвинил Зеленского в слабости Украины

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

События последних нескольких дней доказали слабость Украины, написал в Telegram-канале депутат Верховной рады Алексей Гончаренко. В качестве примера он привел критическую ситуацию в энергетической системе страны. По мнению Гончаренко, в этом виноват президент Владимир Зеленский.

Представьте просто, насколько лучше была бы наша позиция [на фронте], если бы не Миндич, Цукерман и разные резики. Если бы из ПВО не переводили в пехоту, а ежедневно производилось 1000 дронов перехватчиков и еще столько же «Фламинго». Но, к сожалению, живем в стране грез другого человека, — констатировал депутат.

Ранее Гончаренко назвал постановкой публикацию, на которой Зеленский якобы проводит совещание при выключенном свете. Фотография была сделана во время веерных отключений электроэнергии. Однако на экране монитора в кабинете виден заместитель главы офиса президента, но уже при освещении.

По данным немецкого издания Berliner Zeitung, украинские компании, связанные с окружением президента Зеленского, заработали целое состояние на схемах поставки яиц в Европу. За последние четыре года страна увеличила поставки на европейские сельскохозяйственные рынки в 37 раз.

Украина
Верховная рада
депутаты
Алексей Гончаренко
Владимир Зеленский
Киев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Азии задержали два танкера с нефтью на $130 млн
Названо возможное место второго раунда переговоров по Украине
СК РФ изъял записи с видеокамер из сауны в Кузбассе, где погибли подростки
Названы регионы, где меньше всего покупали игристое вино
Reuters: спецпредставитель Трампа по Ираку покинул пост
В Прокопьевске задержали администратора сауны, где погибли подростки
Хозяева сауны в Прокопьевске подались в бега после смертельного пожара
Стало известно, какие выплаты изменятся с 1 февраля
Удары по Украине сегодня, 1 февраля: какие цели ВСУ поражены, последствия
Магнитные бури сегодня, 1 февраля: что завтра, проблемы со сном, давление
Украина потребовала от ЕС в 14 раз превышающую ее бюджет сумму
ВСУ пошли против властей из-за кладбища
Россиянам ответили, стоит ли опасаться распространения оспы обезьян
Стало известно, сколько лет Украина сможет прожить на крупнейший транш ЕС
В Раде назвали Зеленского виновником слабости Украины
Звездной россиянке дали нейтральный статус
Наступление ВС РФ на Харьков 1 февраля: мертвый спецназ, зачистка Купянска
Один из крупнейших финских шинных заводов в России сменил владельца
Над Курской областью за сутки уничтожили 37 украинских беспилотников
Десятки тысяч киевлян замерзают в своих домах после масштабного блэкаута
Дальше
Самое популярное
Забываю об омлетах. Готовлю творожные конвертики в тонком тесте: как хачапури, только легче и нежнее
Общество

Забываю об омлетах. Готовлю творожные конвертики в тонком тесте: как хачапури, только легче и нежнее

Слоеные пирожки с говяжьим фаршем: простой рецепт для выпечки
Семья и жизнь

Слоеные пирожки с говяжьим фаршем: простой рецепт для выпечки

Запеканка «Жюльен»: курица с картошкой в новой интерпретации — для сытных обедов и ужинов
Общество

Запеканка «Жюльен»: курица с картошкой в новой интерпретации — для сытных обедов и ужинов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.