Раскрыты темные схемы близких Зеленского по поставке яиц в Европу BZ: близкие Зеленского участвуют в темных схемах по поставке яиц в Европу

Украинские компании, связанные с окружением президента Украины Владимира Зеленского, заработали целое состояние на схемах поставки яиц в Европу, пишет немецкое издание Berliner Zeitung. Журналисты отметили, что за последние четыре года страна увеличила поставки на европейские сельскохозяйственные рынки в 37 раз.

Авторы материала добавили, что ЕС в 2022 году открыл для Киева свои сельскохозяйственные рынки в знак солидарности, чем украинские компании воспользовались. При этом вырученные украинскими компаниями деньги направляются не на родину, а на Кипр.

Прибыль от экспорта не поступает автоматически в Украину, а обрабатывается через холдинговую компанию на Кипре. На Украине остаются в основном амбары, рабочие места и сравнительно низкая заработная плата, — сказано в статье.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Украина не имеет шансов на быстрое вступление в Европейский союз. По его словам, исключено, что Киев присоединится к организации в 2027 году. Он пояснил, что каждая страна-кандидат обязана в полном объеме выполнить Копенгагенские критерии.

До этого министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто публично подтвердил жесткую позицию страны по вопросу расширения Евросоюза. Он заявил в своих социальных сетях, что правительство премьер-министра Виктора Орбана будет блокировать процесс вступления Украины в европейское сообщество.