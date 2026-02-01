Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
01 февраля 2026 в 06:41

Раскрыты темные схемы близких Зеленского по поставке яиц в Европу

BZ: близкие Зеленского участвуют в темных схемах по поставке яиц в Европу

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Ukraine Presidency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Украинские компании, связанные с окружением президента Украины Владимира Зеленского, заработали целое состояние на схемах поставки яиц в Европу, пишет немецкое издание Berliner Zeitung. Журналисты отметили, что за последние четыре года страна увеличила поставки на европейские сельскохозяйственные рынки в 37 раз.

Авторы материала добавили, что ЕС в 2022 году открыл для Киева свои сельскохозяйственные рынки в знак солидарности, чем украинские компании воспользовались. При этом вырученные украинскими компаниями деньги направляются не на родину, а на Кипр.

Прибыль от экспорта не поступает автоматически в Украину, а обрабатывается через холдинговую компанию на Кипре. На Украине остаются в основном амбары, рабочие места и сравнительно низкая заработная плата, — сказано в статье.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Украина не имеет шансов на быстрое вступление в Европейский союз. По его словам, исключено, что Киев присоединится к организации в 2027 году. Он пояснил, что каждая страна-кандидат обязана в полном объеме выполнить Копенгагенские критерии.

До этого министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто публично подтвердил жесткую позицию страны по вопросу расширения Евросоюза. Он заявил в своих социальных сетях, что правительство премьер-министра Виктора Орбана будет блокировать процесс вступления Украины в европейское сообщество.

Читайте также
Стало известно, к чему может привести конфликт между лидерами ЕС
Европа
Стало известно, к чему может привести конфликт между лидерами ЕС
«Европейский народ не хочет»: Орбан резко высказался об Украине
Европа
«Европейский народ не хочет»: Орбан резко высказался об Украине
Мгновенный салат «Гость на пороге» с яйцами, крабовыми палочками и корейской морковью — беспроигрышный рецепт
Общество
Мгновенный салат «Гость на пороге» с яйцами, крабовыми палочками и корейской морковью — беспроигрышный рецепт
Возьмите одну селедку и вареную морковь — этот рулет сметают за секунды: идеально на поджаристый хлеб
Общество
Возьмите одну селедку и вареную морковь — этот рулет сметают за секунды: идеально на поджаристый хлеб
ВС России за сутки отразили две контратаки ВСУ на Купянском направлении
Регионы
ВС России за сутки отразили две контратаки ВСУ на Купянском направлении
Евросоюз
яйца
Украина
Владимир Зеленский
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВСУ перебросили под Сумы растерявшую все HIMARS бригаду
Игры на деньги ВСУ, наступление на Запорожье: новости СВО к утру 1 февраля
Мошенники придумали новый способ внедрять россиянам следящие приложения
Рост цен на смартфоны: какие и когда подорожают больше всего, причины
Ребенок стал жертвой ДТП с автобусом в Мюнхене
Пожар в мебельном цехе унес жизнь одного человека
Экс-премьера Украины объявили в розыск в России
В СК рассказали о главной версии пропажи семьи Усольцевых
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 1 февраля: инфографика
Подросток за год «накопил» более пяти уголовных дел по тяжелым статьям
Ежемесячную выплату с 1 февраля проиндексируют на 5,6%
Инфекционист объяснила, почему вирус Нипах не повторит судьбу коронавируса
«В первых рядах»: ВСУ стали отправлять на убой обученные на Западе бригады
Обвиняемого в подрыве Крымского моста командира ВСУ объявили в розыск
Свыше 20 БПЛА устроили налет на регионы России посреди ночи
Трамп озвучил неожиданное последствие сделки Китая и Канады
Обвиняемого в подрыве Крымского моста командира ВСУ заочно арестовали
В Калифорнии на шоссе столкнулись 59 машин из-за сильного тумана
Неужели наконец потеплеет? Погода в Москве и Петербурге 2–8 февраля
В Госдуме изучат законопроект о праве ЧОО использовать стрелковое оружие
Дальше
Самое популярное
Забываю об омлетах. Готовлю творожные конвертики в тонком тесте: как хачапури, только легче и нежнее
Общество

Забываю об омлетах. Готовлю творожные конвертики в тонком тесте: как хачапури, только легче и нежнее

Слоеные пирожки с говяжьим фаршем: простой рецепт для выпечки
Семья и жизнь

Слоеные пирожки с говяжьим фаршем: простой рецепт для выпечки

Запеканка «Жюльен»: курица с картошкой в новой интерпретации — для сытных обедов и ужинов
Общество

Запеканка «Жюльен»: курица с картошкой в новой интерпретации — для сытных обедов и ужинов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.