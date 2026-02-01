Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
01 февраля 2026 в 10:43

ВСУ пошли против властей из-за кладбища

В ВСУ заявили о готовности защищать кладбище для сослуживцев под Киевом

Фото: David Young/dpa/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Украинские военные заявили о готовности силой защищать кладбище для погибших сослуживцев в Киевской области, вокруг которого разразился скандал после решения Верховного суда, признавшего выделение земли под него незаконным, сообщает издание «Страна.ua». Суд фактически остановил строительство мемориального комплекса в районе села Мархалевка, хотя захоронения там ведутся с лета 2025 года.

Этот вердикт вызвал резкую реакцию в армейской среде. Военные расценивают решение как попытку лишить павших солдат последнего пристанища и намерены отстаивать территорию кладбища.

Ранее Верховный суд Украины признал незаконным создание военного кладбища в Киевской области. Украинские военнослужащие назвали этот вердикт позорным и неприемлемым. Суд счел противоправным отвод земли под мемориальный комплекс, согласившись с аргументом о нахождении территории в заповедной зоне.

Кроме того, Савеловский суд Москвы постановил удовлетворить требования телеведущей Тины Канделаки к городской службе «Ритуал» о подтверждении законности границ могильного участка и фиксации этих данных в архиве. Эта правовая процедура была нужна для дальнейшего приведения места захоронения в порядок.

ВСУ
кладбища
Киевская область
суды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Им это надоело»: сенатор о просьбе Киева к ЕС выделить $1,5 трлн помощи
В Азии задержали два танкера с нефтью на $130 млн
Названо возможное место второго раунда переговоров по Украине
СК РФ изъял записи с видеокамер из сауны в Кузбассе, где погибли подростки
Названы регионы, где меньше всего покупали игристое вино
Reuters: спецпредставитель Трампа по Ираку покинул пост
В Прокопьевске задержали администратора сауны, где погибли подростки
Хозяева сауны в Прокопьевске подались в бега после смертельного пожара
Стало известно, какие выплаты изменятся с 1 февраля
Удары по Украине сегодня, 1 февраля: какие цели ВСУ поражены, последствия
Магнитные бури сегодня, 1 февраля: что завтра, проблемы со сном, давление
Украина потребовала от ЕС в 14 раз превышающую ее бюджет сумму
ВСУ пошли против властей из-за кладбища
Россиянам ответили, стоит ли опасаться распространения оспы обезьян
Стало известно, сколько лет Украина сможет прожить на крупнейший транш ЕС
В Раде назвали Зеленского виновником слабости Украины
Звездной россиянке дали нейтральный статус
Наступление ВС РФ на Харьков 1 февраля: мертвый спецназ, зачистка Купянска
Один из крупнейших финских шинных заводов в России сменил владельца
Над Курской областью за сутки уничтожили 37 украинских беспилотников
Дальше
Самое популярное
Забываю об омлетах. Готовлю творожные конвертики в тонком тесте: как хачапури, только легче и нежнее
Общество

Забываю об омлетах. Готовлю творожные конвертики в тонком тесте: как хачапури, только легче и нежнее

Слоеные пирожки с говяжьим фаршем: простой рецепт для выпечки
Семья и жизнь

Слоеные пирожки с говяжьим фаршем: простой рецепт для выпечки

Запеканка «Жюльен»: курица с картошкой в новой интерпретации — для сытных обедов и ужинов
Общество

Запеканка «Жюльен»: курица с картошкой в новой интерпретации — для сытных обедов и ужинов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.