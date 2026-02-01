ВСУ пошли против властей из-за кладбища В ВСУ заявили о готовности защищать кладбище для сослуживцев под Киевом

Украинские военные заявили о готовности силой защищать кладбище для погибших сослуживцев в Киевской области, вокруг которого разразился скандал после решения Верховного суда, признавшего выделение земли под него незаконным, сообщает издание «Страна.ua». Суд фактически остановил строительство мемориального комплекса в районе села Мархалевка, хотя захоронения там ведутся с лета 2025 года.

Этот вердикт вызвал резкую реакцию в армейской среде. Военные расценивают решение как попытку лишить павших солдат последнего пристанища и намерены отстаивать территорию кладбища.

Ранее Верховный суд Украины признал незаконным создание военного кладбища в Киевской области. Украинские военнослужащие назвали этот вердикт позорным и неприемлемым. Суд счел противоправным отвод земли под мемориальный комплекс, согласившись с аргументом о нахождении территории в заповедной зоне.

Кроме того, Савеловский суд Москвы постановил удовлетворить требования телеведущей Тины Канделаки к городской службе «Ритуал» о подтверждении законности границ могильного участка и фиксации этих данных в архиве. Эта правовая процедура была нужна для дальнейшего приведения места захоронения в порядок.