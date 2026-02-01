Над Курской областью за сутки уничтожили 37 украинских беспилотников В Курской области за сутки сбили 37 БПЛА и зафиксировали 17 обстрелов

За прошедшие сутки в Курской области было сбито 37 украинских беспилотников различных типов, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. Кроме того, по его данным, Вооруженные силы Украины 17 раз применили артиллерию по отселенным районам.

Всего в период с 09:00 31 января до 07:00 1 февраля сбито 37 вражеских беспилотников различных типов. 17 раз враг применил артиллерию по отселенным районам. Три раза беспилотники атаковали нашу территорию сбросом взрывных устройств, — написал Хинштейн.

В результате падения обломков в Курске повреждены стекла в трех многоквартирных домах и несколько автомобилей. В деревне Николаевка повреждена крыша частного дома, а в Железногорске во двор упал неразорвавшийся беспилотник. Погибших и пострадавших нет. Помощь в восстановлении имущества будет оказана.

Ранее в ночь на 1 февраля российские средства ПВО перехватили и уничтожили 21 украинский дрон самолетного типа. Наибольшее количество было сбито над Белгородской областью — 14 штук, еще пять — над Воронежской и по одному — над Астраханской и Калужской областями.