Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
01 февраля 2026 в 10:09

Компания SpaceX анонсировала амбициозный проект с миллионом спутников

Компания SpaceX планирует запустить до миллиона спутников для питания ИИ

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Компания SpaceX американского предпринимателя Илона Маска обратилась к Федеральной комиссии связи США за разрешением на развертывание спутниковой группировки для создания солнечных центров обработки данных для искусственного интеллекта, сообщает агентство Reuters. Согласно документам, проект предусматривает запуск до миллиона спутников, которые будут использовать энергию солнца.

Согласно документам, поданным в Федеральную комиссию по связи, компания SpaceX планирует запустить группировку из 1 млн спутников, которые будут вращаться вокруг Земли и использовать солнечную энергию для питания центров обработки данных с использованием искусственного интеллекта, — говорится в сообщении.

Ранее Маск, выступая в Техасе, раскрыл главную долгосрочную цель своей космической корпорации. По его словам, конечная миссия SpaceX состоит в том, чтобы сделать реальностью сюжеты научной фантастики вроде «Звездного пути», включая межзвездные путешествия.

Кроме того, миллиардер обнародовал масштабные планы по увеличению производства космических кораблей. Он заявил, что новый сборочный комплекс Gigabay в будущем сможет выпускать до 10 тыс. ракет Starship ежегодно.

SpaceX
Илон Маск
спутники
искусственный интеллект
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Время лечит»: звезда «Маленькой Веры» вышел на связь после смерти матери
Трамп сделал сенсационное заявление о Кубе
«Им это надоело»: сенатор о просьбе Киева к ЕС выделить $1,5 трлн помощи
В Азии задержали два танкера с нефтью на $130 млн
Названо возможное место второго раунда переговоров по Украине
СК РФ изъял записи с видеокамер из сауны в Кузбассе, где погибли подростки
Названы регионы, где меньше всего покупали игристое вино
Reuters: спецпредставитель Трампа по Ираку покинул пост
В Прокопьевске задержали администратора сауны, где погибли подростки
Хозяева сауны в Прокопьевске подались в бега после смертельного пожара
Стало известно, какие выплаты изменятся с 1 февраля
Удары по Украине сегодня, 1 февраля: какие цели ВСУ поражены, последствия
Магнитные бури сегодня, 1 февраля: что завтра, проблемы со сном, давление
Украина потребовала от ЕС в 14 раз превышающую ее бюджет сумму
ВСУ пошли против властей из-за кладбища
Россиянам ответили, стоит ли опасаться распространения оспы обезьян
Стало известно, сколько лет Украина сможет прожить на крупнейший транш ЕС
В Раде назвали Зеленского виновником слабости Украины
Звездной россиянке дали нейтральный статус
Наступление ВС РФ на Харьков 1 февраля: мертвый спецназ, зачистка Купянска
Дальше
Самое популярное
Забываю об омлетах. Готовлю творожные конвертики в тонком тесте: как хачапури, только легче и нежнее
Общество

Забываю об омлетах. Готовлю творожные конвертики в тонком тесте: как хачапури, только легче и нежнее

Слоеные пирожки с говяжьим фаршем: простой рецепт для выпечки
Семья и жизнь

Слоеные пирожки с говяжьим фаршем: простой рецепт для выпечки

Запеканка «Жюльен»: курица с картошкой в новой интерпретации — для сытных обедов и ужинов
Общество

Запеканка «Жюльен»: курица с картошкой в новой интерпретации — для сытных обедов и ужинов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.