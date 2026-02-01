Компания SpaceX анонсировала амбициозный проект с миллионом спутников Компания SpaceX планирует запустить до миллиона спутников для питания ИИ

Компания SpaceX американского предпринимателя Илона Маска обратилась к Федеральной комиссии связи США за разрешением на развертывание спутниковой группировки для создания солнечных центров обработки данных для искусственного интеллекта, сообщает агентство Reuters. Согласно документам, проект предусматривает запуск до миллиона спутников, которые будут использовать энергию солнца.

Согласно документам, поданным в Федеральную комиссию по связи, компания SpaceX планирует запустить группировку из 1 млн спутников, которые будут вращаться вокруг Земли и использовать солнечную энергию для питания центров обработки данных с использованием искусственного интеллекта, — говорится в сообщении.

Ранее Маск, выступая в Техасе, раскрыл главную долгосрочную цель своей космической корпорации. По его словам, конечная миссия SpaceX состоит в том, чтобы сделать реальностью сюжеты научной фантастики вроде «Звездного пути», включая межзвездные путешествия.

Кроме того, миллиардер обнародовал масштабные планы по увеличению производства космических кораблей. Он заявил, что новый сборочный комплекс Gigabay в будущем сможет выпускать до 10 тыс. ракет Starship ежегодно.