26 февраля 2026 в 04:36

Вашингтон требует от Пекина сесть за ядерный стол с Москвой

США настаивают на трехсторонних договоренностях по ядерному оружию с РФ и Китаем

Фото: Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press
Госсекретарь США Марко Рубио заявил о необходимости трехсторонних договоренностей по ядерному оружию с участием России, Китая и Америки, передает пресс-служба Белого дома. По его словам, любое подлинное соглашение в XXI веке должно включать КНР.

Президент США Дональд Трамп твердо уверен, что легитимная ядерная сделка возможна только с участием трех стран, добавил Рубио. Если Китай откажется, договоренности не будет, поскольку заставить Пекин силой невозможно, заключил он.

Ранее глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что передача ядерных компонентов Киеву станет опасным элементом прокси-войны против России. Он напомнил, что ответные меры регламентируются обновленной ядерной доктриной РФ, а сам вопрос уже вынесен на обсуждение в Госдуме.

До этого сообщалось, что администрация президента США намерена добиваться, чтобы новая возможная сделка по ядерной программе Ирана была бессрочной. Спецпосланник американского президента Стив Уиткофф озвучил эту позицию на заседании Американо-Израильского комитета по общественным связям (AIPAC) в Вашингтоне, утверждают журналисты.

