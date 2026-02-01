В МИД России жестко высказались об одной инициативе Запада по Украине Грушко заявил о недопустимости присутствия западных войск на Украине

Пребывание западных военных на Украине является абсолютно неприемлемым, а безопасность Киева возможна лишь в случае, если территория страны не будет использоваться как плацдарм для угроз России, заявил заместитель главы МИД РФ Александр Грушко в интервью РИА Новости. Он подчеркнул, что Москва не видит разницы между силами НАТО и ЕС и последовательно выступает против присутствия любых иностранных войск.

Мы заявляли о том, что это неприемлемо, никакого членства НАТО и никаких иностранных сил. Никакой разницы нет, если, скажем, на голове французского капрала будет кепка, на ней написано «НАТО» или «ЕС». От этого дело не меняется. Поэтому мы от нашей позиции не отходили, — сказал дипломат.

Ранее немецкие журналисты заявили, что предоставление Киеву гарантий безопасности от НАТО, предусматривающих размещение европейских военных, несет в себе угрозу разрастания кризиса. По их мнению, присутствие нескольких тысяч солдат не станет преградой для возобновления активных боевых действий.

Кроме того, постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер заявил, что подписание мирного соглашения по украинскому кризису является трудной дипломатической целью. Он полагает, что эта сделка будет только начальным этапом долгосрочного процесса урегулирования.