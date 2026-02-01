В учебном центре «Барвинково» в Харьковской области у украинских военнослужащих цепью выбивали деньги и отбирали банковские карты, рассказал пленный боец ВСУ Евгений Астапчиков, служивший в 425-м полку «Скала», в комментарии РИА Новости. Он сообщил, что собранные средства передаются командиру подразделения по прозвищу Гаркава.

Там (в учебном центре «Барвинково». — NEWS.ru) есть специальный человек, который ворует деньги, выбивает у ребят, цепью их лупит, забирает у них карточки, выбивает ПИН-коды, — сказал солдат.

Ранее следователь по особо важным делам военного управления СКР по Южному военному округу Сергей Мазур заявил, выступая на Международных Рождественских чтениях, что украинские врачи умышленно наносили увечья попавшим в плен российским военнослужащим. По его словам, медики также проводили хирургические вмешательства без применения анестезии.

Кроме того, в российских силовых структурах рассказали, что заместитель командира батальона 158-й отдельной механизированной бригады ВСУ организовал травлю подчиненных. Он применял против них физическую силу и использовал огнестрельное оружие, а систематические издевательства начались после публикации видео, на котором командир батальона грозил солдатам расстрелом.