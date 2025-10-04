Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
04 октября 2025 в 20:03

Сравнения с Борисовым, мечты о детях, театр: как живет актер Олег Гаас

Олег Гаас Олег Гаас Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актер Олег Гаас активно снимается в кино и играет в театре. В каких проектах он задействован сейчас, что известно о его личной жизни?

Чем известен Гаас

Олег Гаас родился 9 февраля 1994 года в Нижневартовске. Окончил РГИСИ.

«В институте я каждые полгода хотел уходить, потому что столкнулся, опять же, с огромной конкуренцией. Я с детства привык быть лидером, что в школе, что в летних лагерях, меня всегда выбирали капитаном. А тут рядом оказалось 30 таких лидеров, только 29 из них умели еще петь, танцевать, играть на музыкальных инструментах, а я не умел ничего. И конечно, это меня съедало, я сильно переживал», — рассказывал он «Теленеделе».

Гаас снимался в лентах «Полное превращение», «Отель Элеон», «Нити судьбы», «Мажор-2», «Триггер», «Шифр», «Отдай мою мечту», «Беспринципные», «Регби», «Елки-8», «Асфальтовое солнце», «Я „любила“ мужа», «И снова здравствуйте!», «Быть», «Емеля» и других.

Всего в его фильмографии более 50 работ.

Что известно о личной жизни Гааса

В 2016 году в Сети появилась информация о том, что Олег Гаас женился на Анастасии Паниной. При этом сам Гаас эти слухи не подтверждал.

Спустя время в одном из интервью он сообщил, что состоит в отношениях с коллегой Евгенией Розановой. Они познакомились на съемках сериала «Нити судьбы». Однако в 2023 году Розанова заявила, что наслаждается свободой.

Гаас слова Розановой не комментировал, но не единожды заявлял, что хочет семью и детей.

«Есть даже не просто в планах, а уже потребность такая чувствуется, я вообще очень детей люблю. Поэтому это неизбежно произойдет, я уже почти созрел. Да и мама очень внуков хочет, и мне хочется, чтобы у моих детей была бабушка молодая и активная. Считаю, что я даже немного подзатянул с этим вопросом», — говорил он.

Сейчас о личной жизни артиста ничего неизвестно.

Актер Олег Гаас Актер Олег Гаас Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что Гаас говорил о Борисове

Олег Гаас признавался, что его часто сравнивают с коллегой Юрой Борисовым. Кроме того, Борисова часто утверждают на роли вместо него.

«Часто выбирали между мной и Юрой Борисовым и в большинстве случаев брали Юру. Например, режиссеру нравлюсь я, а продюсеры выбирают Юру. Но я никогда не считал это несправедливым, не было никакой зависти, я понимал, что Юра действительно хороший артист и тут все правильно. Как-то мы с ним встретились на интервью у братьев Верников, я как раз рассказывал эту историю, и Юра тоже там был. Помню, как-то шесть раз подряд утверждали Юру, а на седьмой утвердили меня, но меня из театра не отпустили. В общем, разные ситуации были», — объяснял он.

Чем сейчас занимается Гаас

Олег Гаас продолжает творческую деятельность. Он задействован в спектаклях «Механика любви», «Мальва», «Телефон доверия», «Леха», «19.14» и «Русалка».

Кроме того, в 2025 году вышли ленты «Погоня», «Злые люди», «Чужие деньги», «Про это самое» и «Кракен» с его участием. В скором времени также можно будет увидеть проекты «Семь верст до рассвета», «Идеально несовместимы» и «Хай, систерс» с Гаасом.

Читайте также:

Смерть мужей, мечта поехать на СВО, слухи о раке: как живет Анна Фроловцева

Отказ от дочери, служба по контракту, розыск: как живет Александр Головин

Смерть супруга, покупка могилы, новые отношения: как живет певица Натали

новости
актеры
культура
артисты
Вячеслав Филиппов
В. Филиппов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Ахмат» потерпел первое поражение после прихода Черчесова
В Грузии подвели первые итоги муниципальных выборов
Стало известно, кто лидирует в парламентских выборах Чехии
«Все больницы забиты такими»: Сергей Жуков о причине госпитализации матери
Грету Тунберг искусали клопы в израильской тюрьме
Раскрыт победитель на выборах мэра Тбилиси
Подросток чуть не лишился ног из-за атаки БПЛА на Белгородскую область
Сравнения с Борисовым, мечты о детях, театр: как живет актер Олег Гаас
Рой дронов, исчезнувшие в тайге, элита ВСУ в панике: что дальше
«Философия простая»: в Раде раскритиковали Зеленского из-за ВСУ
«Мы ищем дырки»: Милонов оправдался за новый iPhone
«Перед друзьями даже»: дочь Виктории Бони пожаловалась на популярность мамы
Украинские дроны чуть не убили мужчину на автовокзале в Брянской области
В Буланаше 16-летняя школьница погибла после падения с девятого этажа
Бразильская фешен-блогер попала под грузовик в свой день рождения
На Западе привели подробности о дронах над аэропортом Мюнхена
В Индии раскрыли, как Путин на «Валдае» послал Западу важный сигнал
СК подключился к поиску пропавшего подростка в российском регионе
Гороскоп на неделю с 6 октября: что ждет каждый знак зодиака?
Вдохновляют и заряжают: поздравления с Днем учителя — бесплатные открытки
Дальше
Самое популярное
Кучмачи из баклажанов по-грузински! Баклажаны, лучок и кинза. Всего 20 минут — и на столе шедевр!
Общество

Кучмачи из баклажанов по-грузински! Баклажаны, лучок и кинза. Всего 20 минут — и на столе шедевр!

Наемники «предали» ВСУ, мощный удар ФАБ: новости СВО к утру 3 октября
Регионы

Наемники «предали» ВСУ, мощный удар ФАБ: новости СВО к утру 3 октября

Адский удар в Харькове, трагедия Якутии, компенсации по вкладам: что дальше
Россия

Адский удар в Харькове, трагедия Якутии, компенсации по вкладам: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.