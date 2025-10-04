Сравнения с Борисовым, мечты о детях, театр: как живет актер Олег Гаас

Актер Олег Гаас активно снимается в кино и играет в театре. В каких проектах он задействован сейчас, что известно о его личной жизни?

Чем известен Гаас

Олег Гаас родился 9 февраля 1994 года в Нижневартовске. Окончил РГИСИ.

«В институте я каждые полгода хотел уходить, потому что столкнулся, опять же, с огромной конкуренцией. Я с детства привык быть лидером, что в школе, что в летних лагерях, меня всегда выбирали капитаном. А тут рядом оказалось 30 таких лидеров, только 29 из них умели еще петь, танцевать, играть на музыкальных инструментах, а я не умел ничего. И конечно, это меня съедало, я сильно переживал», — рассказывал он «Теленеделе».

Гаас снимался в лентах «Полное превращение», «Отель Элеон», «Нити судьбы», «Мажор-2», «Триггер», «Шифр», «Отдай мою мечту», «Беспринципные», «Регби», «Елки-8», «Асфальтовое солнце», «Я „любила“ мужа», «И снова здравствуйте!», «Быть», «Емеля» и других.

Всего в его фильмографии более 50 работ.

Что известно о личной жизни Гааса

В 2016 году в Сети появилась информация о том, что Олег Гаас женился на Анастасии Паниной. При этом сам Гаас эти слухи не подтверждал.

Спустя время в одном из интервью он сообщил, что состоит в отношениях с коллегой Евгенией Розановой. Они познакомились на съемках сериала «Нити судьбы». Однако в 2023 году Розанова заявила, что наслаждается свободой.

Гаас слова Розановой не комментировал, но не единожды заявлял, что хочет семью и детей.

«Есть даже не просто в планах, а уже потребность такая чувствуется, я вообще очень детей люблю. Поэтому это неизбежно произойдет, я уже почти созрел. Да и мама очень внуков хочет, и мне хочется, чтобы у моих детей была бабушка молодая и активная. Считаю, что я даже немного подзатянул с этим вопросом», — говорил он.

Сейчас о личной жизни артиста ничего неизвестно.

Что Гаас говорил о Борисове

Олег Гаас признавался, что его часто сравнивают с коллегой Юрой Борисовым. Кроме того, Борисова часто утверждают на роли вместо него.

«Часто выбирали между мной и Юрой Борисовым и в большинстве случаев брали Юру. Например, режиссеру нравлюсь я, а продюсеры выбирают Юру. Но я никогда не считал это несправедливым, не было никакой зависти, я понимал, что Юра действительно хороший артист и тут все правильно. Как-то мы с ним встретились на интервью у братьев Верников, я как раз рассказывал эту историю, и Юра тоже там был. Помню, как-то шесть раз подряд утверждали Юру, а на седьмой утвердили меня, но меня из театра не отпустили. В общем, разные ситуации были», — объяснял он.

Чем сейчас занимается Гаас

Олег Гаас продолжает творческую деятельность. Он задействован в спектаклях «Механика любви», «Мальва», «Телефон доверия», «Леха», «19.14» и «Русалка».

Кроме того, в 2025 году вышли ленты «Погоня», «Злые люди», «Чужие деньги», «Про это самое» и «Кракен» с его участием. В скором времени также можно будет увидеть проекты «Семь верст до рассвета», «Идеально несовместимы» и «Хай, систерс» с Гаасом.

