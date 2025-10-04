Клуб «Валдай»
04 октября 2025 в 18:05

Смерти мужей, мечта поехать на СВО, слухи о раке: как живет Анна Фроловцева

Анна Фроловцева Анна Фроловцева Фото: Persona Stars/053/legion-media.ru

Заслуженная артистка России Анна Фроловцева сейчас практически не снимается в кино. Чем она занимается, что известно о состоянии ее здоровья и мнении о спецоперации?

Чем известна Фроловцева

Анна Фроловцева родилась 30 августа 1948 года в Москве. Окончила театральное училище имени Щепкина.

После окончания вуза она вместе с мужем уехала из Москвы в Челябинск, где несколько лет служила в Челябинском государственном академическом театре драмы. В конце 80-х семья вернулась.

«Там я поиграла в театре, наигралась. В Москве не факт, что это получилось бы. А в Челябинске я встала на ноги, почувствовала себя актрисой, ведь после института ты выходишь голеньким птенцом. А там перышки выросли», — рассказывала актриса в интервью журналисту Светлане Баласанян.

Известность Фроловцева получила в 60 лет, когда стала сниматься в комедийном сериале «Воронины». Также она играла в картинах «Золотой теленок», «Сибириада», «Экипаж», «Стакан воды», «Вокзал на двоих», «Жестокий романс», «Русская рулетка», «Изгой», «Бригада», «Всегда говори „всегда“ — 3», «Двойная пропажа», «Жизнь только начинается» и других.

Всего в ее фильмографии более 50 работ.

Анна Фроловцева (Галина Ивановна), Станислав Дужников (Леонид) и Борис Клюев (Николай Петрович) (слева направо на первом плане) во время съемок сериала «Воронины» Анна Фроловцева (Галина Ивановна), Станислав Дужников (Леонид) и Борис Клюев (Николай Петрович) (слева направо на первом плане) во время съемок сериала «Воронины» Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Что известно о личной жизни Фроловцевой

В студенческие годы Анна Фроловцева вышла замуж за стоматолога Юрия Кузьменко.

В браке родился сын Денис, который впоследствии тоже стал врачом. У него есть две дочки.

В 2008 году Кузьменко умер. В интервью Светлане Баласанян Фроловцева признавалась, что пережить горе ей помогла работа.

«Первые три месяца после смерти Юры я не выходила из дома, только сидела с внучкой. Потом пришли друзья и сказали, что Юрке бы это не понравилось и надо взять себя в руки. И я взяла. Потом был фильм „Всегда говори „всегда“ — 3», потом другие проекты. И все как-то закрутилось. Меня спасла работа», — рассказывала актриса.

В 2020 году умер и экранный муж Фроловцевой — народный артист России Борис Клюев.

Что Фроловцева говорила о спецоперации

Анна Фроловцева заявляла, что поддерживает проведение спецоперации и оказывает российским военным гуманитарную помощь.

«Я поддерживаю действия нашей страны. Я уверена, что мы правы, и с этого меня не свернуть. В нашем Савеловском районе есть батальон, и мы отправляем на СВО помощь. Им нужен был агрегат, мотор, я его купила. Они назвали его „Аннушка“», — поделилась она.

Что Фроловцева говорила об отъезде из РФ

Анна Фроловцева жаловалась, что в последнее время страдает метеозависимостью. Врачи советовали ей переехать в другую страну, чтобы сменить климат, но она не собирается этого делать.

«А куда? У меня даже мыслей не было об отъезде. У меня одна мать, один отец и одна родина. Для меня уехать куда-то просто невозможно», — заявила артистка в интервью Светлане Баласанян.

Уехавших из России коллег Фроловцева считает предателями.

«Они наверняка сейчас поняли, что мы там никому не нужны. Они сейчас хорохорятся, тявкают. Ну пусть тявкают. Они решили уехать — пусть там и остаются. Я даже говорить о них не хочу, потому что это предательство. Страна им дала все, сделала для них все... Не хочу даже говорить», — комментировала она.

Чем сейчас занимается Фроловцева, что известно о ее состоянии здоровья

Анна Фроловцева сейчас практически не снимается в кино, однако недавно она снялась в сериале «Костя — Вера», который стал продолжением «Ворониных».

В августе StarHit со ссылкой на источники сообщил, что у актрисы диагностировали онкологическое заболевание.

«Сегодня в СМИ появилась информация о том, что заслуженной артистке Анне Фроловцевой удалили опухоль. Якобы по результатам пройденной маммографии у артистки обнаружили злокачественное новообразование. В результате медики приняли решение об операции», — заявил источники.

Сама Фроловцева призвала не лезть в ее личную жизнь после слухов о здоровье. В беседе с NEWS.ru артистка привела строки из известного в простонародье стихотворения о Владимире Ленине.

«„Кто сказал, что Ленин умер? Я вчера его видал“. Вам уже сказали, что в эти дела не лезьте, это не ваше личное дело», — высказалась она.

