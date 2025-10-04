Отказ от дочери, служба по контракту, розыск: как живет Александр Головин

Актер Александр Головин продолжает творческую деятельность. Что известно о его личной жизни, высказывался ли он на тему спецоперации?

Чем известен Головин

Александр Головин родился 13 января 1989 года в Брно (Чехословакия). С девяти лет работал в модельном агентстве Славы Зайцева, где обучался хореографии и актерскому мастерству.

Популярность Головину принесла роль Максима Макарова в сериале «Кадетство». Также он снимался в лентах «Повелитель луж», «Невеста», «Папины дочки», «Крыша», «12 месяцев», «Женщины против мужчин», «Гражданин Никто», «Позднее раскаяние», «Женщины против мужчин: Крымские каникулы», «Спайс бойз», «Чиновник», «Позывной Журавлик», «Магдалина», «Не одна дома», «Где наши деньги?», «Фарма» и других.

Всего в его фильмографии на данный момент 90 работ.

Что известно о личной жизни Головина

В 2017 году, во время съемок картины «Женщины против мужчин: Крымские каникулы», у Александра Головина был роман с гримером Светланой Белогуровой. В 2018 году она родила дочь Оливию, а в 2019 году сообщила, что актер отрекся от наследницы.

«Я звонила ему, писала. Единственное, что недавно он ответил мне следующее: „Свет, я не против сделать ДНК-тест“. Меня удивляет то, что еще некоторое время назад мы с ним выбирали имя малышке, а потом он стал сомневаться в своем отцовстве», — заявила она в программе «Пусть говорят».

Александр Головин Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В 2019 году была проведена ДНК-экспертиза, подтвердившая отцовство. Тогда суд обязал актера выплачивать алименты на содержание дочки.

В 2023 году Головин женился на коллеге Александре Поповой, с которой познакомился на съемках документального фильма о футболистах Александре Кокорине и Павле Мамаеве.

«У нас было очень интересное знакомство. Когда мы играли эту ситуацию в баре, Саша ко мне подошла и говорит: „Ты в курсе, что у него есть девушка темненькая?“ Я отвечаю: „Не очень. Я по сценарию иду“. Она сказала, что играет девушку, влюбленную в героя, села ко мне на колени и поцеловала меня», — вспоминал артист в передаче «Звезды сошлись».

Как Головин относится к спецоперации

Александр Головин не высказывался на тему спецоперации, но в апреле 2023 года побывал в московском пункте отбора на контрактную службу, для того чтобы поддержать москвичей, которые решили отправиться в зону боевых действий.

Артист пообщался с добровольцами и познакомился с сотрудниками центра, устроившими ему экскурсию по зданию. По словам Головина, в пункте все организовано комфортно для посетителей. Он также отметил, что новобранцы, с которыми он разговаривал, нацелены «на защиту родины и добросовестную службу».

«Очень приятно, что разный возраст: и взрослые, и молодые. Желаю им только успехов, чтобы возвращались живыми и здоровыми. Настоящие мужчины, защитники родины», — рассказывал Головин KP.RU.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Чем сейчас занимается Головин

Александр Головин продолжает творческую деятельность. Он задействован в постановках «Форс в мажоре» и «Родственные связи».

Сейчас в прокате также идет комедия «Клевый YLove» с Головиным. Помимо этого, в 2025 году вышли ленты «Мой папа — медведь», «Не одна дома — 2» и «Афоня» с его участием.

В скором времени также можно будет увидеть картины «Родительский дом», «45 дней до победы», «Совок», «Приключения желтого чемоданчика», «Литра 2.0», в которых снялся актер.

В августе Головина второй раз объявили в розыск судебные приставы из-за того, что он не заплатил несколько автомобильных штрафов.

Читайте также:

Нагиев, слухи об измене жены, критика дочери: как живет актер Игорь Лифанов

Крым, работа с Зеленским, слухи о свадьбе: как живет Светлана Ходченкова

Куба, развод с Разумовской, новая любовь: как живет актер Артем Карасев