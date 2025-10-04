Долина нашла картонную себя на маркетплейсах и пошла в суд

Народная артистка России Лариса Долина намерена подать в суд на производителей ростовых фигур с ее изображением, заявил директор певицы Сергей Пудовник в беседе с Super.ru. По его словам, на маркетплейсах появились предложения купить фигуру звезды из картона за несколько тысяч рублей.

Подготовили обращение в суд на компенсацию, связанную с защитой прав человека на свое изображение в связи с незаконным использованием образа прекрасной Ларисы Долиной. Идеальная фигура не означает возможность наживаться криминальным путем на легендарной артистке, — объяснил Пудовник.

Ранее Йошкар-Олинский суд обязал мошенников вернуть Долиной 62,7 млн рублей. По делу проходят 10 человек, которые убедили артистку продать квартиру в Москве и перевести им деньги. Общий ущерб оценивается в 200 млн рублей. После жалобы Долиной полиция задержала 53-летнюю Анжелу Цырульникову, которую сейчас держат в СИЗО.

До этого судебные приставы не смогли взыскать с актера Дмитрия Дюжева долг за коммунальные услуги в размере более 21 тысячи рублей. Деньги накопились за неоплаченное тепло, газ и свет. Производство прекратили, так как не удалось найти самого артиста и его имущество.