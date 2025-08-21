Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Приставы не смогли взыскать со звезды сериала «Бригада» долги за коммуналку

Судебные приставы не смогли взыскать задолженность за коммуналку с актера Дюжева

Дмитрий Дюжев Дмитрий Дюжев Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Судебные приставы столкнулись с невозможностью взыскания задолженности по коммунальным платежам с заслуженного артиста России Дмитрия Дюжева. Сумма долга, превышающая 21 тысячу рублей, накопилась за неуплату услуг газоснабжения, тепловой и электроэнергии в установленные сроки, пишет ТАСС.

Исполнительные материалы поступили от мирового судьи Астрахани, где было зафиксировано нарушение артистом сроков оплаты коммунальных услуг. Основанием для прекращения исполнительного производства стала невозможность установления местонахождения должника и его имущества (п. 3. ч. 1. ст. 46 закона «Об исполнительном производстве»).

Дмитрий Дюжев известен широкой публике по фильмам «Жмурки», «Остров» и сериалу «Бригада». Он получил звание заслуженного артиста РФ в 2018 году.

До этого стало известно, что судебные приставы начали принудительное взыскание штрафа в размере 50 тысяч рублей с блогера Ильи Варламова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) за дискредитацию Вооруженных сил РФ. Тверской суд Москвы признал его виновным по административной статье, однако штраф оплачен не был.

