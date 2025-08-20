Космоса из «Бригады» оштрафовали за неуплату предыдущего штрафа Суд Москвы привлек к ответственности актера Дюжева за неуплату штрафа

Известный российский актер Дмитрий Дюжев привлечен к административной ответственности за неуплату административного штрафа, сообщил Telegram-канал судов общей юрисдикции Москвы. Решение было вынесено мировым судьей судебного участка № 183 района Очаково-Матвеевское.

Дюжев Дмитрий Петрович признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ, и назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 10 тысяч рублей, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что певец Игорь Николаев отсудил у бизнесвумен из Уфы Алии Нуриевой 25 тысяч рублей за шоколадку под названием «Выпьем за любовь», созвучным с хитом артиста. Отмечалось, что борьба с продавцами, использующими его запатентованную фразу, началась еще зимой.

До этого стало известно, что судебные приставы начали принудительное взыскание штрафа в размере 50 тысяч рублей с блогера Ильи Варламова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) за дискредитацию Вооруженных сил РФ. Тверской суд Москвы признал его виновным по административной статье, однако штраф оплачен не был.