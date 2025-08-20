Игорь Николаев отсудил у бизнесвумен из Уфы 25 тысяч рублей за шоколадку

Певец Игорь Николаев отсудил у бизнесвумен из Уфы Алии Нуриевой 25 тысяч рублей за шоколадку с созвучным с хитом артиста названием «Выпьем за любовь», передает Telegram-канал SHOT. По данным источника, борьба с продавцами, использующими его запатентованную фразу, началась еще зимой.

Изначально Николаев потребовал у Нуриевой 250 тысяч рублей. Однако по решению Арбитражного суда Республики Башкортостан штраф за нарушение прав на товарный знак был снижен до 25 тысяч рублей. Товар, который реализовался на маркетплейсах, убрали из ассортимента.

