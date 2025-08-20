Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Игорь Николаев отсудил у бизнесвумен из Уфы 25 тысяч рублей за шоколадку

Игорь Николаев Игорь Николаев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Певец Игорь Николаев отсудил у бизнесвумен из Уфы Алии Нуриевой 25 тысяч рублей за шоколадку с созвучным с хитом артиста названием «Выпьем за любовь», передает Telegram-канал SHOT. По данным источника, борьба с продавцами, использующими его запатентованную фразу, началась еще зимой.

Изначально Николаев потребовал у Нуриевой 250 тысяч рублей. Однако по решению Арбитражного суда Республики Башкортостан штраф за нарушение прав на товарный знак был снижен до 25 тысяч рублей. Товар, который реализовался на маркетплейсах, убрали из ассортимента.

Ранее актриса Настасья Самбурская вновь проиграла продюсеру Виктору Дробышу в суде — звезда сериала «Универ» требовала расторгнуть контракт текущей датой, однако во второй раз потерпела поражение. Свежий иск был подан в Пресненский суд.

До этого балерина Анастасия Волочкова заявила, что Большой театр со всеми штрафами и начислениями должен ей около 200 млн рублей. Знаменитость подала на театр в суд, первое заседание состоится уже 8 сентября текущего года.

