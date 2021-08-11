Волочкова рассказала, что Большой театр должен ей 200 млн рублей

Анастасия Волочкова заявила, что Большой театр со всеми штрафами и начислениями должен её 200 млн рублей. Балерина подала на театр в суд, первое заседание состоится уже 8 сентября, сообщает Пятый канал.

По словам артистки, театр не заплатил ей ни копейки с 1998 года, хотя Волочкова формально всё ещё числится ведущим мастером сцены. На днях по инициативе балерины в Большом театре была проведена прокурорская проверка, которая подтвердила не только факт её трудоустройства в учреждении, но и выявила многочисленные нарушения.

По словам артистки, в 2003 году её незаконно уволили из театра из-за разрыва отношений с богатым и влиятельным человеком. Однако этот человек, по словам Волочковой, не имел никакого отношения к её творческой деятельности.

Я в Большой театр уже пришла прима-балериной Мариинского театра. В жизнь человека, с которым я жила, я тоже пришла уже прима-балериной и Мариинского, и Большого театров, на тот момент и прима-балериной Английского национального балета, — рассказала знаменитость.

Официальной причиной увольнения балерины на тот момент назвали её лишний вес, из-за которого партнёрам якобы тяжело поднимать артистку. Но сама Волочкова уверена, что богатый и влиятельный поклонник использовал свои связи, чтобы отомстить за разрыв отношений. Как отметила балерина, в то время в театре часто так поступали с артистами по указке состоятельных господ.

К тому же в трудовой книжке примы не оказалось стажа, и те 246 спектаклей, которые она станцевала за пять лет, канули в неизвестность. Также театр не делал отчислений по Волочковой в Пенсионный фонд, и теперь у неё формально вообще нет стажа работы в Большом.

Ранее балерина Анастасия Волочкова подала сразу несколько исков к Большому театру, в которых намерена доказать, что её незаконно отстранили от работы, оставив без зарплаты и пенсии. Первая проверка прокуратуры уже доказала, что знаменитость до сих пор там работает.