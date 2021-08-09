Волочкова доказала, что до сих пор работает в Большом театре

Балерина Анастасия Волочкова подала сразу несколько исков к Большому театру, в которых намерена доказать, что её незаконно отстранили от работы, оставив без зарплаты и пенсии. Первая проверка прокуратуры уже доказала, что знаменитость до сих пор там работает. Теперь балерина требует от одного из крупнейших театра в России 95 млн рублей, передаёт StarHit.

В документе Межрайонной прокуратуры, который сегодня получила артистка, говорится, что проверка установила: с 1 февраля 2002 года по настоящее время Волочкова занимает должность артиста балета — ведущего мастера сцены. В том же документе говорится, что последние 10 лет балерине предоставляли многочисленные отпуска без сохранения заработной платы, однако с приказами саму артистку даже не знакомили. Более того, последние семь лет ни по документам, ни добровольно Анастасия в отпуск не уходила.

Я должна была получать 369 тысяч рублей в месяц. С 1998 года по 2021. Я станцевала порядка 250 спектаклей, со мной был подписан бессрочный контракт. Но я не увидела ни копейки, — рассказала она.

Волочкова пояснила: ей обещали скидывать зарплату на карту, однако из-за того, что она была в достатке, за поступлениями средств она и не следила. Оказалось, что никаких денег ей и не приходило.

Ранее оперная певица и бывший депутат Госдумы Мария Максакова заявила, что истинной причиной увольнения балерины из Большого театра была месть отвергнутого олигарха. По её словам, Волочкова была секс-символом и её многие домогались — один неудачливый кавалер решил ей отомстить и уволить из театра.