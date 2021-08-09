Максакова раскрыла причину увольнения Волочковой из Большого театра

Истинной причиной увольнения балерины Анастасии Волочковой из Большого театра была месть отвергнутого олигарха. Об этом заявила оперная певица и бывший депутат Госдумы Мария Максакова в Instagram.

Максакова рассказала, что Волочкова была секс-символом и её многие домогались. Один неудачливый кавалер решил ей отомстить и уволить из театра.

Начался унизительный постыдный процесс её увольнения из Большого театра. Они купили какие-то электронные весы, и выяснилось, что она не соответствовала какому-то стандарту, хотя на тот момент она абсолютно всему соответствовала. Устроили публичную порку, хорошо оплаченную этим обиженным дяденькой, — заявила Максакова в прямом эфире.

Ранее фанаты Анастасии Волочковой возмутились снимком, которым звезда поделилась в своём Instagram. На фото звезда позирует, стоя в купели. При этом видно, что на ней надеты лишь трусы и шапка — остальное она прикрывает дубовым веником. Многие негативно восприняли откровенное фото, отметив, что балерина становится «позором Интернета».