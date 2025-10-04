Вандалы осквернили статую папы Иоанна Павла II во время протестов В Риме статую папы Иоанна Павла II обрисовали краской в ходе протестов

В Риме неизвестные лица совершили акт вандализма в отношении памятника папе Иоанну Павлу II, расположенного рядом с центральным железнодорожным вокзалом Термини, сообщает RomaToday. Злоумышленники нанесли на монумент краску и оставили надпись с обвинением в «фашизме». Премьер-министр Италии Джорджа Мелони охарактеризовала произошедшее как недостойный поступок людей, не знакомых с историческими фактами и не уважающих национальных героев.

В Риме на статуе, посвященной святому Иоанну Павлу II, написали «фашист». <...> Они говорят, что выходят на улицы за мир, но затем оскорбляют память человека, который был истинным защитником и строителем мира, — отметила Мелони.

Министр иностранных дел страны Антонио Таяни также выразил возмущение фактом осквернения памятника. Он назвал этот инцидент проявлением ненависти.

Во время массовых протестных акций в Париже было зарегистрировано множество актов вандализма. Согласно информации журналистов, повреждения получили различные городские объекты, в том числе фасадные части нескольких банковских учреждений. Для защиты имущества правоохранительные органы применяли слезоточивый газ. Также было разрушено значительное количество автобусных остановок, а участники протестов поджигали мусор непосредственно на проезжей части.