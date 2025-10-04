Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
04 октября 2025 в 19:31

СК подключился к поиску пропавшего подростка в российском регионе

СК России заявил о пропаже девочки 14 лет на Сахалине

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Южно-Сахалинске разыскивается пропавшая несовершеннолетняя девочка 14 лет, сообщает СК РФ. В ведомстве также описали приметы ребенка. Она имеет среднее телосложение, рост 153 сантиметра, длинные русые волосы. Также следователи указали на одну отличительную особенность — левая бровь имеет вертикальную выщипанную полосу.

Проводится процессуальная проверка по факту безвестного отсутствия [девочки] 2011 года рождения, которая 3 октября 2025 года ушла из дома по адресу: город Южно-Сахалинск, улица Сахалинская, дом 31, и до сих пор не вернулась, — сказали в СК.

На момент исчезновения на ней была бежевая куртка, брюки серого цвета свободного покроя, черная водолазка и серые кроссовки. При себе имелся черный рюкзак.

Ранее в Красноярском крае во время туристического похода в районе Минской петли пропала семья из трех человек. Как сообщила пресс-служба регионального главка МВД, группа отправилась к горе Буратинка 28 сентября, после чего связь с ними прервалась. К поисковым работам подключились сотрудники полиции, добровольческие отряды и местные жители.

Позже появилась версия, что причиной пропажи могло стать нападение бурых медведей. Семья оставила транспортное средство в поселке Кутурчин пять дней назад, направившись в сторону горы Буратинка. Местные жители пояснили, что, хотя эта территория популярна среди любителей дикого туризма, здесь обитает значительная популяция бурых медведей.

