Ребенка заподозрили в убийстве матери и брата в Якутске СК: в Якутске по делу об убийстве матери и ребенка задержали ее дочь с подругой

В Якутске задержаны две несовершеннолетние девушки по подозрению в убийстве женщины и ребенка, сообщает Следственный комитет РФ. Тела 40-летней женщины и ее 11-летнего сына были найдены накануне в пятницу в одной из квартир, расположенной в 202-м микрорайоне города. Подозреваемыми в совершении преступления стали дочь погибшей и ее подруга.

Следственные органы в настоящее время работают над установлением мотивов и всех обстоятельств произошедшего. В ведомстве добавили, что жертвами преступления стали вдова и сын участника специальной военной операции Саввы Михайлова, который скончался в 2023 году в госпитале Санкт-Петербурга.

Ранее СК РФ сообщил, что в Ульяновске местный житель признался в совершении убийства своей 27-летней супруги и двух ее дочерей. Трагическое событие произошло 1 октября в квартире дома № 22 на Киевском бульваре. Первоначально мужчина предпринял попытку инсценировать разбойное нападение на жилище, нанеся себе телесные повреждения. В настоящее время ему предъявлено официальное обвинение.