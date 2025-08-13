Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 августа 2025 в 15:17

Лаборант-фельдшер из Ленобласти развращал девочку-подростка в соцсетях

Правоохранительные органы Выборга задержали фельдшера-лаборанта из больницы по подозрению в растлении 12-летней девочки, передает Telegram-канал «Конкретно.ру». По версии следствия, он присылал ей интимные фото и видео с 2019 по 2020 год.

На момент совершения преступления подростку было 12 лет. В полицию в 2025 году обратился отец потерпевшей. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье о развратных действиях. Подозреваемого нашли в городе Тосно и задержали. На данный момент ему 29 лет, сообщают авторы канала.

Ранее в Воронежской области наказали многодетную мать-педофилку, которая распространяла в Сети порно со своим малолетним сыном. Острогожский районный суд приговорил к 13 годам лишения свободы 48-летнюю растлительницу. Свой срок она будет отбывать в исправительной колонии строгого режима.

Также в Ростовской области тренер по акробатическому рок-н-роллу Андрей Хороших избежал наказания за надругательство над своими воспитанницами из-за истечения срока давности преступлений. Но при этом суд признал его виновным в злодеяниях на почве половой неприкосновенности детей.

