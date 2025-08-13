Мать принудила четырехлетнего сына к сексу: как наказали педофилку?

В Воронежской области наказали многодетную мать-педофилку, которая распространяла в Сети порно со своим малолетним сыном. NEWS.ru рассказывает, кто вывел следователей на растлительницу и какое наказание ей назначили.

13 лет в колонии

Острогожский районный суд приговорил к 13 годам лишения свободы 48-летнюю мать-растлительницу. Свой срок она будет отбывать в исправительной колонии строгого режима, поскольку в российской пенитенциарной системе не предусмотрены строгие условия содержания для женщин-преступниц.

«12 августа 2025 года вынесением обвинительного приговора завершено рассмотрение уголовного дела в отношении 48-летней жительницы Острогожского района, совершившей насильственные действия сексуального характера в отношении своего малолетнего ребенка, а также изготовившей и распространившей порнографические материалы с его изображением», — рассказали в пресс-службе суда.

Запретят работать с детьми

Женщине инкриминировали статью о насильственных действиях сексуального характера, а также статью о создании и распространении порнографической продукции с участием несовершеннолетних.

При этом ряд ограничений сохранится после отбытия наказания на год. Также женщине будет запрещено работать на должностях, где сотрудник непосредственно контактирует с детьми.

Рассылала кадры в «Друг вокруг»

Когда об этой истории начали писать СМИ в апреле текущего года, стало известно, что подозреваемая — многодетная мать. Она воспитывает четверых детей. А жертвой растления стал четырехлетний сын.

На тот момент было известно, что женщина не работала и не общалась с мужем. В семье еще трое детей — два мальчика и девочка.

С заявлением о преступлении против половой неприкосновенности ребенка в полицию обратился житель Волгограда, когда получил от педофилки видео, где та принуждает сына к оральному сексу. Прислала она ему эти кадры на сайте знакомств «Друг вокруг». Следователи вскоре установили автора видео и передали дело коллегам в Воронеж.



Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Невменяемая?

Изначально сообщалось, что женщину доставили в психиатрическую больницу. Предполагалось, что ее девиантное поведение могло быть связано с диагнозом. Но, судя по тому, что в приговоре не прописаны меры принудительного лечения, преступница была признана вменяемой.

Психолог и руководитель проекта «Сдай педофила» Анна Левченко, комментируя этот кейс, отметила, что часто женщины, которые совершают подобные преступления против детей, имеют сопутствующие ментальные болезни.

«Реально угадать невозможно, пока не будет экспертизы. Большинство педофилов-мужчин вменяемы и не имеют психических расстройств, с женщинами — наоборот, но тоже встречаются абсолютно вменяемые и без серьезных диагнозов. Реже, конечно», — написала Левченко.

