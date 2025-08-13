Двое подростков потеряли весло и оказались в открытом море

Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 августа 2025

В акватории Сочи спасатели оказали помощь двум подросткам, сообщает МЧС России. Девушки 16 и 17 лет вышли на сапбордах полюбоваться закатом, однако поднявшиеся волны и отсутствие весла, которое они потеряли, не позволили им самостоятельно вернуться к берегу.

По данным ведомства, спасатели установили связь с пострадавшими и определили их местоположение. Они находились примерно в 500 метрах от берега. Подростков эвакуировали в порт и передали родственникам. Медицинская помощь им не понадобилась.

Ранее в Самаре катер врезался в двух сапбордистов на Волге напротив острова Голодный. Оба оказались в воде, одному из них потребовалась медицинская помощь. По факту происшествия начата доследственная проверка.

До этого пьяный житель Курасики решил нырнуть в реку Такахаси, чтобы достать телефон, выскользнувший из рук во время фотосъемки. Сильное течение не позволило ему выбраться, и он провел в воде более четырех часов, пока не прибыла помощь. Врачи рассказали, что молодой человек не паниковал, поэтому его и удалось спастись.

