Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 сентября 2025 в 12:09

В российском регионе спасли унесенную в море сапбордистку

В Крыму спасли унесенную в море на сапборде москвичку

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Крыму спасли унесенную в море на сапборде москвичку, передает пресс-служба ГУ МЧС России по региону. Инцидент произошел в Сакском районе. По информации ведомства, девушка оказалась в четырех километрах от берега без спасательного жилета, при этом вернуться на землю самостоятельно у нее не хватало сил. В результате москвичка позвонила по номеру 112.

В Сакском районе оказана помощь сапбордистке, — сказано в сообщении.

Ранее, 27 августа, появилась информация, что в Хабаровском крае ищут мужчину, который случайно уплыл в направлении Охотского моря на бочке из-под дизтоплива. Компания из трех человек пыталась переехать через устье реки Тыл на машине, однако транспортное средство заглохло, когда в водоеме поднялась вода. В результате двое спаслись, а третьего унесло течением. Его тело нашли на побережье в Тугуро-Чумиканском районе.

Также в Красноярском крае рыбак два дня дрейфовал с телом внезапно умершего брата на сломанной лодке. Сын погибшего обратился в экстренную службу после разговора по телефону с дядей, который сообщил ему о смерти отца.

Крым
сапборды
москвичи
туризм
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Во Франции считают, что Путин сорвал план Макрона по Украине
Налет на ЗАЭС, пожар на НПЗ под Краснодаром: как ВСУ атакуют РФ 7 сентября
В России придумали способ борьбы с украинскими безэкипажными катерами
Гараж с фейерверками вспыхнул в разгар атаки дронов ВСУ
Челябинцы резко высказались об отмене виз в КНР для россиян
Взрыв остановил поезда на Украине
Верующие начали крестный ход от храма Христа Спасителя
На Украине забили тревогу из-за самого масштабного удара по ВПК
«Результаты планомерной работы»: в Минпромторге оценили новинки «АвтоВАЗа»
Миллиардер из списка Forbes подался в аспиранты
Российская ПВО перехватила несколько снарядов HIMARS
ВС РФ разгромили склады оружия и аэродромы Украины в 149 районах
Сербия неожиданно вылетела с Евробаскета
Власти Петербурга раскрыли источник неприятного запаха в городе
Боец Имавов одолел «непобедимого» бразильца Борральо на UFC Fight Night 258
В Минобороны раскрыли новые успехи российской армии под Днепром
Батрутдинов заплатил за «коммуналку» через суд
Жена Тарасова дала жесткий отпор из-за критики груди
Королевская семья Британии: новости, Миддлтон стала носить парик?
Череватый намекнул на уход из шоу «Экстрасенсы. Битва Сильнейших»
Дальше
Самое популярное
Бомбардировка аэродромов и НАТО на Украине: новости СВО на вечер 5 сентября
Россия

Бомбардировка аэродромов и НАТО на Украине: новости СВО на вечер 5 сентября

СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше
Россия

СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше

Работа с женой Чубайса, критика СВО, дочь и гашиш: куда пропала Раппопорт
Культура

Работа с женой Чубайса, критика СВО, дочь и гашиш: куда пропала Раппопорт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.