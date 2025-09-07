В российском регионе спасли унесенную в море сапбордистку В Крыму спасли унесенную в море на сапборде москвичку

В Крыму спасли унесенную в море на сапборде москвичку, передает пресс-служба ГУ МЧС России по региону. Инцидент произошел в Сакском районе. По информации ведомства, девушка оказалась в четырех километрах от берега без спасательного жилета, при этом вернуться на землю самостоятельно у нее не хватало сил. В результате москвичка позвонила по номеру 112.

В Сакском районе оказана помощь сапбордистке, — сказано в сообщении.

Ранее, 27 августа, появилась информация, что в Хабаровском крае ищут мужчину, который случайно уплыл в направлении Охотского моря на бочке из-под дизтоплива. Компания из трех человек пыталась переехать через устье реки Тыл на машине, однако транспортное средство заглохло, когда в водоеме поднялась вода. В результате двое спаслись, а третьего унесло течением. Его тело нашли на побережье в Тугуро-Чумиканском районе.

Также в Красноярском крае рыбак два дня дрейфовал с телом внезапно умершего брата на сломанной лодке. Сын погибшего обратился в экстренную службу после разговора по телефону с дядей, который сообщил ему о смерти отца.