Раскрыта судьба россиянина, которого унесло в море на бочке из-под соляры

Жители Хабаровского края обнаружили мужчину, почти неделю дрейфовавшего на бочке из-под соляры в Охотском море, сообщает Telegram-канал SHOT. Мужчина погиб. По данным источника, тело 36-летнего россиянина нашли на побережье в Тугуро-Чемиканском районе.

Накануне, 27 августа, появилась информация, что в Хабаровском крае ищут мужчину, который случайно уплыл в направлении Охотского моря на бочке из-под соляры. Компания из трех человек пыталась переехать через устье реки Тыл на машине, однако транспортное средство заглохло, когда в водоеме поднялась вода. В результате двое спаслись, а третьего унесло течением.

Позднее появилась информация, что житель Дальнего Востока, которого унесло в открытое море, пытался спасти топливный бак грузовика. Он бросился в воду, проплыл 15 метров, забрался на емкость, но из-за темноты не смог вернуться к берегу. Течением его унесло в море.

