День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
28 августа 2025 в 08:19

Раскрыта судьба россиянина, которого унесло в море на бочке из-под соляры

SHOT: дрейфовавший на бочке из-под соляры в Охотском море мужчина погиб

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Жители Хабаровского края обнаружили мужчину, почти неделю дрейфовавшего на бочке из-под соляры в Охотском море, сообщает Telegram-канал SHOT. Мужчина погиб. По данным источника, тело 36-летнего россиянина нашли на побережье в Тугуро-Чемиканском районе.

Накануне, 27 августа, появилась информация, что в Хабаровском крае ищут мужчину, который случайно уплыл в направлении Охотского моря на бочке из-под соляры. Компания из трех человек пыталась переехать через устье реки Тыл на машине, однако транспортное средство заглохло, когда в водоеме поднялась вода. В результате двое спаслись, а третьего унесло течением.

Позднее появилась информация, что житель Дальнего Востока, которого унесло в открытое море, пытался спасти топливный бак грузовика. Он бросился в воду, проплыл 15 метров, забрался на емкость, но из-за темноты не смог вернуться к берегу. Течением его унесло в море.

Ранее пропал российский пловец Николай Свечников, участвовавший в массовом заплыве в Босфоре. Мужчину ищут с помощью гидролокаторв. Поиски ведутся как в воде, так и на берегу.

Хабаровский край
Охотское море
пропавшие
поиски
погибшие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российские саперы получат лазерную установку дистанционного разминирования
Теннисист Медведев поплатился за сломанную ракетку на US Open
Дрон ВСУ оставил огненный след в Краснодарском крае
Одна из европейских стран поможет Украине в разминировании территорий
Тренер Плющев назвал имя новой российской звезды НХЛ после Овечкина
Наступление ВС РФ на Сумы 28 августа: гибель командиров, уход из Алексеевки
Свидетели по делу о теракте в «Крокусе» вспомнили, как избежали смерти
Последствия ночной атаки БПЛА на Самару попали на видео
В Ростовской области эвакуировали почти 90 человек из-за ВСУ
Обрушение на руднике закончилось гибелью шахтера
«Удерживали в ямах»: командование ВСУ уличили в пытках мобилизованных
Наступление ВС РФ на Покровск, Славянск и Краматорск: сводка за 28 августа
Наступление ВС РФ на Харьков 28 августа: пытки солдат, зачистка Купянска
Россиянам объяснили, обязаны ли они «скидываться» на ремонт в школе
Mash: Дроздова увезли в больницу с подозрением на кровотечение в желудке
Беспилотник нарушил движение поездов в Самарской области
Пикантные кабачки по-корейски на зиму — маринуем в литровой банке
ВС России преподнесли ВСУ тактический сюрприз у Колодезей
Удары по Киеву сегодня, 28 августа: что известно, где еще атаковали Украину
Экс-чиновник из Самары проходит по двум делам о многомиллионных хищениях
Дальше
Самое популярное
ВС РФ разносят энергетику и ПВД, сотни убитых: удары по Украине 26 августа
Россия

ВС РФ разносят энергетику и ПВД, сотни убитых: удары по Украине 26 августа

Кровавая жатва «Солнцепека», котел для ВСУ: новости СВО на вечер 26 августа
Россия

Кровавая жатва «Солнцепека», котел для ВСУ: новости СВО на вечер 26 августа

Опубликованы кадры землетрясения в Махачкале
Регионы

Опубликованы кадры землетрясения в Махачкале

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.