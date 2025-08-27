День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
27 августа 2025 в 09:20

Россиянина унесло в море на бочке из-под соляры

В Хабаровском крае ищут мужчину, которого унесло в море на бочке из-под соляры

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Хабаровском крае сотрудники МЧС ищут мужчину, который случайно уплыл в направлении Охотского моря на бочке из-под соляры, передает пресс-служба управления ведомства по региону. По предварительной информации, компания из трех человек пыталась переехать через устье реки Тыл на машине. В водоеме фиксировался повышенный уровень воды, поэтому транспортное средство заглохло. В результате двое спаслись, а третьего унесло течением.

Спасатели МЧС России ищут мужчину у побережья Хабаровского края. Вертолет Ми-8 МЧС России со специалистами вылетел на поиски из Магадана в Тугуро-Чумиканский район, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что рыбак два дня дрейфовал с телом внезапно умершего брата на сломанной лодке в Красноярском крае. Сын погибшего мужчины обратился в экстренную службу после разговора по телефону с дядей, который сообщил ему о смерти отца. Уточнялось, что на четвертый день лодку нашли спасатели и полицейские. Они помогли вытащить ее, тело умершего забрали на экспертизу, со вторым рыбаком работают правоохранители.

Хабаровский край
МЧС
поиски
море
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Число эвакуированных людей на Сахалине достигло 37 человек
Женщина нашла скелет без головы за «Макдоналдсом»
Стало известно, когда могут начаться переговоры по вступлению Украины в ЕС
В Саратовской области задержали работавшего на СБУ курьера-диверсанта
Российский титановый гигант ждет возвращения Boeing
Алиев назвал условие подписания мирного соглашения с Ереваном
Останкинская башня отмечает 25-летие страшного пожара
Актер из «Склифосовского» избил свою мать и попал под суд
Успение Пресвятой Богородицы: духовный смысл праздника
Аджика по-астрахански с медовой ноткой
Президент Азербайджана раскрыл, кто может построить дорогу в Нахчыван
В Петербурге захотели устранить лазейки для мигрантов-нарушителей
Эксперт объяснил разницу между ресурсами и нефтегазовыми запасами
Рублев предложил Медведеву поддержку после скандала на US Open
Россиян предупредили о схеме мошенничества с электронными дневниками
Депутат рассказал о штрафах за «самозахват» парковочных мест во дворе
На пике Победы погибших альпинистов больше, чем известно
«Фантастическая логика»: Захарова назвала «спонсоров» ударов по «Дружбе»
Пикантное конфитюрное ассорти из яблок на зиму
Омбудсмен ДНР объяснила, почему военнопленные не восстанавливают Донбасс
Дальше
Самое популярное
Готовим бигос: тушеная капуста с мясом по-польски — очень вкусно и ароматно
Общество

Готовим бигос: тушеная капуста с мясом по-польски — очень вкусно и ароматно

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 августа: где сбои в РФ
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 августа: где сбои в РФ

ВС РФ разносят энергетику и ПВД, сотни убитых: удары по Украине 26 августа
Россия

ВС РФ разносят энергетику и ПВД, сотни убитых: удары по Украине 26 августа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.