Россиянина унесло в море на бочке из-под соляры

В Хабаровском крае сотрудники МЧС ищут мужчину, который случайно уплыл в направлении Охотского моря на бочке из-под соляры, передает пресс-служба управления ведомства по региону. По предварительной информации, компания из трех человек пыталась переехать через устье реки Тыл на машине. В водоеме фиксировался повышенный уровень воды, поэтому транспортное средство заглохло. В результате двое спаслись, а третьего унесло течением.

Спасатели МЧС России ищут мужчину у побережья Хабаровского края. Вертолет Ми-8 МЧС России со специалистами вылетел на поиски из Магадана в Тугуро-Чумиканский район, — сказано в сообщении.

