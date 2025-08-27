День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
27 августа 2025 в 13:07

Уплывший на бочке россиянин пытался спасти топливо

Мужчину унесло на бочке в Охотское море после попытки спасти топливо

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Житель Дальнего Востока, которого унесло в открытое море, пытался спасти топливный бак грузовика, передает Telegram-канал «112». Инцидент произошел 25 августа при пересечении устья реки Тыл на побережье Охотского моря, когда внезапный прилив затопил автомобиль по крышу.

Трое друзей, включая 36-летнего Валерия Сафронова, успели эвакуироваться на возвышение. Заметив уплывающий топливный бак, мужчина бросился в воду, проплыл 15 метров, забрался на емкость, но из-за темноты не смог вернуться к берегу. Течением его унесло в море.

В настоящее время поисково-спасательная операция продолжается. Спасатели проводят комплекс мероприятий по обнаружению пропавшего.

Ранее в Красноярском крае рыбак два дня дрейфовал с телом внезапно умершего брата на сломанной лодке. Сын погибшего обратился в экстренную службу после разговора по телефону с дядей, который сообщил ему о смерти отца. Уточнялось, что на четвертый день лодку нашли спасатели и полицейские. Они помогли вытащить ее, тело умершего забрали на экспертизу, со вторым рыбаком работают правоохранители.

Охотское море
топливо
поиски
Дальний Восток
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Юрист описал самый распространенный вид брачного мошенничества
Bloomberg сообщил о массовых отставках генералов в Китае
Сразу несколько операторов дронов ВСУ оказались в неожиданном месте в ДНР
В ГД призвали наказать школьницу за идею «поднять бабосики» на смерти бойца
Летчик в одиночку уничтожил пять беспилотников ВСУ
«Роют себе яму»: в Госдуме высказались о 19-м пакете санкций против России
Меган Маркл раскрыла подробности отношений с принцем Гарри
В ГД предложили выплачивать семьям по 10 тысяч рублей за совместную жизнь
Глава РФПИ обратился к Вашингтону через видео с ослами
Пенсионер устроил стрельбу из-за незаконной врезки в ЛЭП
Крупы по-новому: 7 авторских рецептов, которые точно вас удивят
Путин оценил идею смягчения ДКП за счет сбалансированного бюджета
Умер оперный певец Сергей Алексашкин
Названа истинная цель пошлин США против закупающей российскую нефть Индии
Агроном дал советы, как подготовить почву к осенне-зимнему сезону
Родные пропавшего пловца в Босфоре решили нанять частного детектива
«Воздушные убийцы»: военэксперт назвал палачей вражеских истребителей
Королевская семья Британии: последние новости, Миддлтон резко сменила имидж
В Италии обозначили главную обсуждаемую тему по Украине
Раскрыто, как должна ответить Россия в случае агрессии со стороны Франции
Дальше
Самое популярное
Готовим бигос: тушеная капуста с мясом по-польски — очень вкусно и ароматно
Общество

Готовим бигос: тушеная капуста с мясом по-польски — очень вкусно и ароматно

ВС РФ разносят энергетику и ПВД, сотни убитых: удары по Украине 26 августа
Россия

ВС РФ разносят энергетику и ПВД, сотни убитых: удары по Украине 26 августа

Кровавая жатва «Солнцепека», котел для ВСУ: новости СВО на вечер 26 августа
Россия

Кровавая жатва «Солнцепека», котел для ВСУ: новости СВО на вечер 26 августа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.