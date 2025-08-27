Уплывший на бочке россиянин пытался спасти топливо Мужчину унесло на бочке в Охотское море после попытки спасти топливо

Житель Дальнего Востока, которого унесло в открытое море, пытался спасти топливный бак грузовика, передает Telegram-канал «112». Инцидент произошел 25 августа при пересечении устья реки Тыл на побережье Охотского моря, когда внезапный прилив затопил автомобиль по крышу.

Трое друзей, включая 36-летнего Валерия Сафронова, успели эвакуироваться на возвышение. Заметив уплывающий топливный бак, мужчина бросился в воду, проплыл 15 метров, забрался на емкость, но из-за темноты не смог вернуться к берегу. Течением его унесло в море.

В настоящее время поисково-спасательная операция продолжается. Спасатели проводят комплекс мероприятий по обнаружению пропавшего.

Ранее в Красноярском крае рыбак два дня дрейфовал с телом внезапно умершего брата на сломанной лодке. Сын погибшего обратился в экстренную службу после разговора по телефону с дядей, который сообщил ему о смерти отца. Уточнялось, что на четвертый день лодку нашли спасатели и полицейские. Они помогли вытащить ее, тело умершего забрали на экспертизу, со вторым рыбаком работают правоохранители.