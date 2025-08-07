Пьяный житель Японии едва не утонул из-за телефона «за бортом» Японец прыгнул в реку за телефоном и четыре часа дрейфовал в ожидании спасения

Пьяный житель Курасики прыгнул в реку, чтобы достать уроненный телефон, сообщает South China Morning Post. Инцидент произошел во время прогулки по мосту: 27-летний мужчина пытался сфотографировать ночной пейзаж, но мобильник выскользнул из рук и упал в реку Такахаси. Попытка вернуть гаджет закончилась тем, что сильное течение не позволило юноше выбраться на берег.

Мужчине пришлось более четырех часов держаться на воде и ждать помощи. В итоге спасатели доставили его в больницу, состояние пострадавшего оценили как удовлетворительное. По словам врачей, молодой человек не паниковал, поэтому ему и удалось спастись. Сейчас жизни японца ничего не угрожает.

