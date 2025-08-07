Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 августа 2025 в 16:51

Пьяный житель Японии едва не утонул из-за телефона «за бортом»

Японец прыгнул в реку за телефоном и четыре часа дрейфовал в ожидании спасения

Фото: Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press

Пьяный житель Курасики прыгнул в реку, чтобы достать уроненный телефон, сообщает South China Morning Post. Инцидент произошел во время прогулки по мосту: 27-летний мужчина пытался сфотографировать ночной пейзаж, но мобильник выскользнул из рук и упал в реку Такахаси. Попытка вернуть гаджет закончилась тем, что сильное течение не позволило юноше выбраться на берег.

Мужчине пришлось более четырех часов держаться на воде и ждать помощи. В итоге спасатели доставили его в больницу, состояние пострадавшего оценили как удовлетворительное. По словам врачей, молодой человек не паниковал, поэтому ему и удалось спастись. Сейчас жизни японца ничего не угрожает.

Ранее в Тункинском районе Бурятии во время сплава по реке Китой двое туристов из Белоруссии упали в воду. Женщину удалось найти, ее тело обнаружили другие туристы, а мужчину унесло течением. Группа находилась в 30 км от Аршана. На место происшествия отправились спасатели для поисков пропавшего.

До этого в селе Улькан Иркутской области двухлетний ребенок утонул в выгребной яме на территории частного дома. Мальчик остался без присмотра родителей и не смог выбраться из наполненной водой ямы. По факту гибели возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Япония
телефоны
утопленники
реки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«С трех сторон»: российские военные взяли ВСУ в «клещи» у Константиновки
В Совбезе России назвали тему переговоров делегаций РФ и Белоруссии
Нейросеть за два дня нашла тело человека, который год был в розыске
Малайзийский монарх протестировал российский автомобиль
Озвучен устраивающий Кремль вариант перемирия с Украиной
Кошку спасли из-под завалов спустя две недели
В деле об убийстве троих лесничих появился новый подозреваемый
Узбекистан переехал к нам. Как живет деревня Сахарово с тысячами мигрантов
Путин принял в Кремле гостя из Азии
«Праздновать нечего»: Вассерман о «своем» Дне холостяка
Пасынку Намина продлили срок ареста
В ООН высказались о судьбе арестованной Кишиневом Гуцул
Упавшая на рельсы петербургского метро коляска попала на видео
«Чудовищная история»: Захарова осудила Киев за решение по обмену пленными
Одна страна хочет отказаться от наемничества
Невролог дал важный совет, как предотвратить деменцию
Водитель попытался остановить автобус своими силами и попал на видео
Эксперт раскрыл пользу от снятия моратория на РСМД для союзников России
Звезду мема про Bentley едва не обокрали в Лондоне
Фон дер Ляйен привела детали разговора с Зеленским
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада
Общество

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада

Кабачки больше не жарю, нашла рецепт проще! Вкуснятина по-китайски с соусом
Общество

Кабачки больше не жарю, нашла рецепт проще! Вкуснятина по-китайски с соусом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.