Полиция устроила погоню по Москве-реке за нарушителями на катерах Транспортная полиция поймала нарушителей на катерах в акватории Москвы-реки

Столичная транспортная полиция задержала петербуржца и местную жительницу, которые пытались сбежать от правоохранителей на двух катерах в акватории Москвы-реки, сообщили в пресс-службе МВД. По данным правоохранительных органов, мужчина из Санкт-Петербурга сдавал плавательные средства в аренду без разрешительных документов.

Во время буксировки правоохранителями маломерных судов владелец пункта арендной точки совместно со своей знакомой <…> запрыгнули в стоящие у пристани два катера <…> и начали движение по акватории Москвы-реки, — следует из сообщения ведомства.

После задержания нарушителей доставили в отдел полиции. Москвичку отправили под арест за неповиновение правоохранителям, а петербуржцу выписали штраф в размере четырех тысяч рублей.

Ранее в Самаре катер столкнулся с двумя сапбордистами напротив острова Голодный на Волге. Одному из пострадавших потребовалась медицинская помощь. В правоохранительных органах организовали проверку по статье о нарушении правил движения и эксплуатации водного транспорта.