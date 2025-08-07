Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 августа 2025 в 18:50

Полиция устроила погоню по Москве-реке за нарушителями на катерах

Транспортная полиция поймала нарушителей на катерах в акватории Москвы-реки

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Столичная транспортная полиция задержала петербуржца и местную жительницу, которые пытались сбежать от правоохранителей на двух катерах в акватории Москвы-реки, сообщили в пресс-службе МВД. По данным правоохранительных органов, мужчина из Санкт-Петербурга сдавал плавательные средства в аренду без разрешительных документов.

Во время буксировки правоохранителями маломерных судов владелец пункта арендной точки совместно со своей знакомой <…> запрыгнули в стоящие у пристани два катера <…> и начали движение по акватории Москвы-реки, — следует из сообщения ведомства.

После задержания нарушителей доставили в отдел полиции. Москвичку отправили под арест за неповиновение правоохранителям, а петербуржцу выписали штраф в размере четырех тысяч рублей.

Ранее в Самаре катер столкнулся с двумя сапбордистами напротив острова Голодный на Волге. Одному из пострадавших потребовалась медицинская помощь. В правоохранительных органах организовали проверку по статье о нарушении правил движения и эксплуатации водного транспорта.

Москва
полицейские
катера
штрафы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, в каких случаях употребление кофе может быть опасно
В аэропорту российского города введены временные ограничения
Рассекречена двухэтапная схема обмана россиян мошенниками
Врач рассказала о негативном влиянии жары на активность мозга
Владивосток «подвинулся» из-за землетрясения на Камчатке
Террористы «Крокуса» могли планировать вторую атаку
Назван способ выявить порядочного работодателя на этапе выбора вакансии
Иностранного волонтера уволили за помощь Донбассу
Пробка перед Крымским мостом постепенно рассасывается
В России начнут действовать новые правила продажи смартфонов
Подпольщики сообщили об элитарном статусе западных наемников в ВСУ
Минобороны России получило партию наземных военных дронов
Трамп может найти «пристанище» для задержанных мигрантов
США удвоили награду за «голову» латиноамериканского президента
Размер маткапитала на первого ребенка предложили увеличить
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 8 августа, облегчение близко
Россия готова к сотрудничеству с одной из европейских стран
Макрон и Зеленский обсудили прекращение огня на Украине
В РАН пояснили, нужно ли закрывать границы РФ из-за лихорадки чикунгунья
Британский наемник погиб под Харьковом сразу после вступления в ВСУ
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада
Общество

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
История

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.